מעיין אדם: אמרו שאם לא אשלם, הבנות שלי עפות מהגן מיד מתוך 'חיים ומעיין', קשת 12

אשת התקשורת מעיין אדם יצאה בביקורת קשה נגד הגנים הפרטיים שממשיכים לגבות תשלום במהלך ימי המלחמה למרות שהילדים נשארים בבית על בסיס הוראות פיקוד העורף.

אדם שיתפה את הסיפור האישי שלה כשאר פנתה למנהל הגן של בנותיה במטרה להגיע לפתרון בנושא.

"אמרו לי 'גברת, אם את לא תשלמי, הבנות שלך עפות מהגן מיד ולאלתר'", סיפרה אדם בתכניתה עם חיים אתגר בקשת 12.

"זו חמדנות, חזירות, וחוסר מוסר", היא הוסיפה, "משפחות קורסות בבית עם יותר הוצאות, אוכל עולה המון כסף, עזרה בבייביסיטר כדי בכל זאת לעלות לזום ולתפקד בעבודה. זה קורה מלחמה אחרי מלחמה, אנחנו צריכים לעשות משהו ביחד, להפסיק את הדבר הזה".