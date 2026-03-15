הסדרה החדשה "בהסתורה", דרמה בת תשעה פרקים, תעלה הערב (ראשון) לשידור בכאן 11 ותציג את סיפורם של ה"אנוסים" - אלו שחיים כחרדים כלפי חוץ, אך מנהלים חיים שונים לחלוטין בסתר.

במרכז העלילה עומדת רוחל'ה בת ה-19, אותה מגלמת נעמי הררי, שמגיעה לקבוצה לאחר שהדביקה את עצמה בקורונה כדי להימלט משידוך כפוי. היא מנצלת את ימי הבידוד בדירת המקלט של הקבוצה כדי להסתתר מהלחצים הסובבים אותה.

בדירה היא פוגשת בדמות מסתורית המכונה "דונלד טראמפ", בגילומו של אורי קומאי, שמסרב לחשוף את שמו האמיתי אפילו בפני חברי הקבוצה. בין השניים מתפתחת מערכת יחסים, אך בהמשך הם מגלים את המחיר הכבד שחיים כפולים עלולים לגבות מהם.

הקבוצה מתקשרת באמצעות קבוצת ווטסאפ חשאית בשם "ואפילו בהסתורה". חבריה חוששים להיחשף בפני משפחותיהם והחברה שבה הם חיים, וככל שהפער בין עולמותיהם גדל - כך גם השקרים שהם נאלצים לספר לסובבים אותם.

במקביל מוצג גם סיפורו של יוסי זוכמיר, בגילומו של גל תורן, מייסד הקבוצה והגבאי שלה. מדובר בדמות מורכבת שמממנת מכספה את פעילות הקבוצה, לה הוא זקוק כמו אוויר לנשימה.

את הסדרה יצר יוסי מדמוני, המשמש גם כתסריטאי הראשי, יחד עם היוצר השותף אבי תפילינסקי.