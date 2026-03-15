עשרות תושבים מהקהילה החרדית בדימונה הפגינו אמש מול סניף סופר-פארם בעיר בעקבות החלטת ראש העיר בני ביטון לאשר את פעילות בית המרקחת גם בשבת.

ההפגנה כללה עצרת תפילה ומחאה על שינוי המצב הקיים.

החלטת ביטון, שפורסמה מוקדם יותר השבוע, נועדה לאפשר לתושבים המקומיים להגיע לשירותי בית מרקחת בכל ימות השבוע, כולל בשבתות וחגים. אולם לדעת המפגינים מדובר במהלך שיערער את הסטטוס קוו הקיים בעיר.

"לא מדובר כאן רק בפינה רפואית קטנה למקרי חירום", צוטט אחד ממארגני המחאה ב'וואלה'. "כל המתחם המסחרי פתוח, לא רק אזור התרופות. אנחנו לא רוצים למנוע טיפול רפואי מאף אחד, אבל כאן חרגו מהמוסכם - זה שובר את ההסכמות שאיפשרו חיים משותפים כאן".

מצד העירייה הגיבו ואמרו כי "קשה להבין את ההתנגדות. אנשים חולים צריכים גישה לתרופות. במצבים מסוימים זה ממש עניין של חיים. איך אמורים תושבים להתמודד בלי אפשרות כזו?".