המשפיען האמריקני השנוי במחלוקת, טאקר קרלסון, פרסם אמש סרטון חדש שבו הוא טוען כי סוכנות הביון המרכזית (CIA) נערכת להגשת תלונה פלילית נגדו למשרד המשפטים האמריקני.

קרלסון, הידוע בביקורתו החריפה על ישראל ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, טוען כי הרקע למהלך הוא שיחות שקיים באיראן לפני פרוץ המלחמה הנוכחית.

לדבריו, ההליך נשקל בעקבות שיחות שקיים עם אנשים באיראן לפני המלחמה. בסרטון אמר, "לפני כמה ימים גיליתי שה-CIA מכין נגדי הפניה פלילית כלשהי, מעין דו"ח על פשע כביכול שביצעתי, שיועבר למשרד המשפטים. ומה הפשע הזה? לדבר עם אנשים באיראן לפני המלחמה. הם קראו את ההודעות שלי".

לדבריו, ה-CIA בוחן אפשרות להאשים אותו בהפרה של חוק סוכנים זרים, בטענה כי פעל כסוכן של מעצמה זרה בעקבות קשריו עם גורמים באיראן.

עם זאת הדגיש כי אינו חושש מהליך משפטי וטען כי לא פעל בשם מדינה זרה. "אני לא סוכן של כוח זר. בניגוד להרבה אנשים שמגיבים על פוליטיקה אמריקנית ועל עניינים בינלאומיים, יש לי נאמנות אחת בלבד והיא לארצות הברית".

עוד אמר כי לא קיבל כסף מגורמים זרים וכי תפקידו מחייב אותו לשוחח עם אנשים מכל העולם. "מעולם לא לקחתי כסף מאף אחד. אני לא צריך את זה ולא רוצה את זה. והעבודה שלי היא לדבר עם כולם כל הזמן כדי להבין מה קורה בעולם".

בהמשך מתח ביקורת על פעילות קהילת המודיעין האמריקנית וטען כי היא עוקבת אחר אזרחי המדינה. לדבריו, "קהילת המודיעין האמריקנית מרגלת אחרי אמריקנים. זה כבר נחשף בעבר, אבל כנראה שזה הרבה יותר רחב ממה שאנשים מבינים".

קרלסון טען כי חלק מהגורמים בסוכנויות המודיעין פועלים נגדו בשל עמדותיו בנושא ישראל. "יש אנשים בתוך ה-CIA שכועסים עלי בגלל העמדות שלי לגבי ישראל ויש להם מרחב פעולה".

לדבריו, אחת הדרכים שבהן נעשה שימוש היא פתיחת בדיקות או העברת תלונות פליליות, כדי להצדיק הוצאת צווים למעקב אחרי אזרחים ולהדליף את דבר החקירה לתקשורת.

בסיום הסרטון אמר כי אינו מפרסם את הדברים כדי להתלונן אלא כדי להתריע בפני הציבור. "אני לא אומר את זה כדי להתלונן או לבקש כסף. אני אומר את זה כי זה נכון ואתם צריכים לדעת מה הממשלה שלכם עושה ומה עומד על הפרק".

בתוך הדיון שהתפתח בעקבות דבריו של קרלסון, הגיב גם עורך הדין והפעיל השמרני וויל צ’מברלין ברשת X והעלה אפשרות אחרת להסבר הפרשה.

צ’מברלין כתב כי אם אכן סוכנות הביון האמריקנית ידעה על הקשר בין קרלסון לבין גורמים באיראן, סביר להניח שגם הנשיא דונלד טראמפ היה מודע לכך. לדבריו, "אם ה-CIA ידע שהוא מדבר עם האיראנים, אז גם הנשיא טראמפ היה יודע זאת, במיוחד כאשר הזמין את טאקר לחדר הסגלגל כמה ימים לפני התקיפה".

בהמשך העלה השערה נוספת וכתב כי ייתכן שהדבר שימש כחלק מתמרון אסטרטגי מול איראן. לדבריו, "זה אומר שטראמפ אולי השתמש בטאקר כדי להטעות את האיראנים לגבי הסבירות למתקפה קרובה".