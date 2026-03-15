צה"ל חיסל חיילים ממערך הכטב"מים דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד מתקיפה שביצע חיל האוויר במערב איראן, במסגרת הפעילות נגד מערכי הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של המשטר האיראני.

על פי הודעת צה"ל, כלי טיס של חיל האוויר תקף בהכוונה מודיעינית מדויקת אתר אחסון כטב"מים שהוקם בתוך אתר שיגור במערב איראן.

לאחר התקיפה זוהו חיילים של המשטר האיראני שנמלטו מאזור אתר השיגור. בחיל האוויר עקבו אחריהם בזמן אמת וביצעו מספר תקיפות נוספות שבמהלכן חוסלו.

בצה"ל ציינו כי הפעילות מתבצעת כחלק מהמאמץ לפגוע במערך הטילים הבליסטיים ובמערך הכטב"מים של איראן במערב ובמרכז המדינה.

לדברי הצבא, הפעולות נועדו לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.