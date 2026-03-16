שש שנים ברציפות מוכיחות את עצמן: מחזור אחר מחזור של בחורים מסיימים את לימודיהם עם גדלות אמיתית בתורה לצד הצלחה בבחינות הבגרות. מאחורי ההצלחה הזו עומדת גישה חינוכית אחת פשוטה אך עמוקה - לראות כל תלמיד כעולם בפני עצמו.

הורים רבים המתלבטים לאיזו ישיבה תיכונית לשלוח את בנם מכירים את התחושה: בכיתה גדולה, עם עשרות תלמידים בני אותו גיל, קל מאוד ללכת לאיבוד. כאשר כולם לומדים באותו קצב ובאותה מתכונת, מי שמתקדם מהר משתעמם ומי שזקוק לעוד זמן מתקשה להדביק את הפער.

ישיבת עטרת צבי בשבי דרום מציעה מודל אחר לגמרי. במקום החלוקה הרגילה לפי גיל, לימוד הגמרא בעיון מתקיים לפי רמת הלימוד והיכולת של כל בחור. כך כל תלמיד נמצא במקום המתאים לו באמת, מתקדם בקצב הנכון עבורו וממצה את כוחותיו.

הישיבה הוקמה לפני כשש שנים על ידי הרב אברהם סגרון מתוך רצון ליישם בפועל את העיקרון "חנוך לנער על פי דרכו". לא כסיסמה אלא כדרך עבודה יומיומית. במקום מערכת אחידה לכולם, כל תלמיד מקבל הכוונה המתאימה לו - הן בלימוד והן בבניית האישיות.

לימוד הגמרא בישיבה נשען על הבנה יסודית של הסוגיה: פשט הגמרא, רש"י ותוספות, לצד לימוד המהרש"א והמפרשים המתמקדים בעומק הפשט. ההנחה המנחה את הלימוד היא שכדי לצמוח באמת בתורה צריך קודם לדעת ללמוד את הסוגיה לפרטי פרטיה. רק לאחר מכן ניתן לעלות לשלב הבא ולהעמיק בשיטות הראשונים ובפלפולי האחרונים.

לצד לימוד הגמרא ניתן דגש גם ללימוד הלכה לעומק, תנ"ך, מוסר וחסידות. חלק מיוחד מסדר היום מוקדש להכנת פרשת השבוע בתיקון קוראים, דבר שמקנה לבחורים בקיאות עמוקה בפסוקי התורה ותחושת חיבור מיוחדת לפרשה הנלמדת מדי שבוע.

בסדרי הצהריים לומדים הבחורים בחברותות באווירה שמחה ותוססת. צוות הישיבה עובר בין החברותות, מדריך, מכוון ומעניק לכל תלמיד את הסיוע והעידוד הדרושים לו.

הורים רבים מעידים על האווירה המיוחדת שנוצרה בישיבה. הרב ירון אקילוב, רב קהילת "יאירי" ברחובות ואב לשני תלמידים בישיבה, מספר: "ישיבת עטרת צבי היא מקום מאוד חם וטוב, מקום שמגדל ומצמיח את הבחורים באווירה טובה ושמחה".

במשך שלוש שנות לימוד הקודש בישיבה בונים הבחורים יסודות של אישיות תורנית מתוך התמדה והעמקה בלימוד התורה. בכיתה י"ב הם ניגשים ללימודי החול לקראת בחינות הבגרות, וגם כאן התוצאות מדברות בעד עצמן: מחזור אחר מחזור מסיימים הבחורים את הבחינות בהצלחה רבה.

אירוע מיוחד מתקיים מדי שנה בכ"א באייר, יום פטירתו של הרב צבי סגרון זצ"ל שעל שמו נקראת הישיבה. באותו יום מקבלים בחורים שנבחנו בעל פה על עשרות דפי גמרא מלגות ותעודות בחתימת גדולי ישראל - רגע שמחזק את המוטיבציה להמשיך ולהעמיק בלימוד התורה.

בראשות הישיבה עומד הרב יוסף עסיס, תלמידם של הרב אברהם שפירא ז"ל והראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל. יחד עם צוות המחנכים הוא מקיים קשר רציף עם גדולי הרבנים והמחנכים ומקבל מהם הכוונה ועצה. הגישה המובילה היא יחס אישי לכל בחור, מתוך אהבה גדולה ומאור פנים.

הרב דרוקמן זצ"ל מברך על הקמת ישיבת עטרת צבי

הצוות אינו חושש גם לעסוק בגלוי באתגרים המאפיינים את גיל הנעורים ואת המציאות של הדור הזה. השיחות מתקיימות בצורה פתוחה וישירה, מתוך רצון להעניק לבחורים כלים לבניית אישיות בריאה ויציבה לחיים.

הישיבה שוכנת ביישוב שבי דרום, שהוקם בידי מגורשי כפר דרום. הסביבה הפתוחה והמרחבים יוצרים אווירה מיוחדת שמאפשרת גם ללמוד וגם לנשום. לצד הלימודים נהנים הבחורים מפעילויות שונות, ובהן חוג כתיבת סת"ם וחדר מוזיקה פעיל.

הפנימיות מרווחות ומצוידות בריהוט חדש, עם פינות ישיבה נעימות וספרי קריאה. האוכל מוגש באווירה ביתית, מתוך הבנה שכאשר הבחורים מרגישים טוב ושמחים - גם הלימוד פורח.

במהלך השנה מתקיימים גם טיולים, ימי חיזוק, נסיעות למקומות קדושים ולקברי צדיקים, לצד שיחות של רבנים אורחים ופעילויות חינוכיות נוספות.

הישיבה שומרת בכוונה על מסגרת קטנה. המספר המצומצם של התלמידים מאפשר יחס אישי אמיתי, היכרות עמוקה עם כל בחור וליווי צמוד לאורך שנות הלימוד.

שנת הלימודים הקרובה כבר מתקרבת והמקומות מתמלאים. עבור הורים שמחפשים מקום שבו בנם יוכל לגדול בתורה, ללמוד בשמחה ולהתפתח באווירה חמה ותומכת - ייתכן שזה המקום המתאים.

לפרטים נוספים ולבדיקת התאמה ניתן ליצור קשר עם הרב אברהם סגרון בטלפון: 055-9990463.

הרב מאיר מאזוז מברך את ישיבת עטרת צבי

בחדר אוכל צילום: עטרת צבי