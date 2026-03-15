ח"כ ד"ר אכרם חסון ממפלגת תקווה חדשה, תושב הצפון, התייחס היום בראיון לערוץ 7 ללחימה מול איראן וחיזבאללה ולהשפעתה על תושבי הצפון ועל אזרחי ישראל.

"אנחנו מגיבים בצורה מאוד רצינית, אנחנו פוגעים בהם בכל מקום ולכן זה פחות ממה שהיה קודם אבל אנחנו במצב מלחמה", הדגיש.

לדבריו "בסופו של דבר אני חושב שאנחנו צריכים לשלם את המחיר כדי לנצח ולחסל את הטרור וכך יהיה לנו מזרח תיכון חדש".

כאשר נשאל למה הוא מתכוון בביטוי "לשלם את המחיר", השיב, "אנחנו לא שולחים את הילדים לבתי הספר, יש הרבה אנשים שלא הולכים לעבודה. כל משפחה משלמת את המחיר אבל בשביל זה אנחנו ישראלים. אנחנו המדינה היחידה שכל האזרחים בשעת חירום הם חיילים".

הוא ציין כי המטרה המרכזית היא חיסול האיום מצפון. "אנחנו צריכים לשים מול עיניים שלנו את המטרות והיעדים - לחסל את חיזבאללה. לא יהיה לנו יותר בצפון אף אחד שיאיים עלינו. לא מצד סוריה, לא מצד לבנון, לא מצד איראן, לא מצד החותים".

חסון התייחס גם למדינת לבנון והבהיר כי ישראל אינה נלחמת באזרחיה, "ממשלת לבנון לא יכולה לעשות שום דבר. ניסינו איתם. אנחנו לא נלחמים בתושבי לבנון אלא נגד הטרור של חיזבאללה שמקבל כספים ותמיכה מאיראן".

חסון הגיב גם לטענות האופוזיציה על קידום חקיקה בזמן מלחמה. "האופוזיציה רוצה להכשיל את הממשלה כדי שתיפול. בזמן מלחמה אנחנו עומדים על המשמר, מקדמים את התקציב. אי אפשר לחיות ולקדם ולעזור לאזרחי ישראל ולפצות את האזרחים אם אין לנו תקציב".