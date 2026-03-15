במסגרת העמקת הפעילות המבצעית במבצע "שאגת הארי", צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד של מרדף וחיסול חוליית משגרי כטב"מים במערב איראן.

בסרטון נראה כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר כשהוא מזהה בזמן אמת חוליית שיגור של מערך הכטב"מים האיראני. החולייה פעלה מתוך אתר ייעודי ששימש להוצאת מתקפות לעבר שטח ישראל.

לאחר שחיל האוויר תקף את המבנה שבו שהו המפעילים, זוהו החיילים כשהם מנסים להימלט לעבר רכבי מילוט. אולם, הודות למעקב צמוד ומודיעין מדויק, כלי הטיס תקף שנית וחיסל את החולייה כולה בשטח פתוח, זמן קצר לאחר שיצאו מהמבנה.