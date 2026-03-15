הזמרת והיוצרת טובה גדות פרסמה שיר חדש, "עירי ירושלים" לציון עשור לפטירתה של סבתה, המורה המיתולוגית נחמה מיכאלי ז"ל.

"אני מתרגשת לשתף באחד משיריה, אשר הולחן על ידי, ובזכות התקדמות הטכנולוגיה ושעות של עבודה - גם גברים יכולים לשמוע.

סבתא היתה משוררת גדולה. אינספור שירים היא כתבה. כשסבתא ז"ל שכבה על ערש דווי, היא ביקשה שאלחין את אחד משיריה. זו הייתה צוואתה ממנה אלי. השיר הולחן בדמעות והוקלט בהקלטה ביתית כבר לפני שמונה שנים".

"השבוע עיבדתי אותו בבינה מלאכותית כביצוע של זמר וכעת אני זוכה לשתף אתכם, ולא רק את קהל הנשים, כמנהגי בקודש. אז הנה התוצר שמיועד לכולם, גם לגברים. הרווחתם".

גדות הוסיפה: "סבתא ז"ל. ילידת ירושלים. דור שביעי בירושלים. עיניה, ליבה ונשמתה - היו תמיד נשואות לירושלים. סבתא נחמה אהובה, תמשיכי להתפלל עלינו מלמעלה, יחד עם סבא מיכאל ז"ל".

גדות אף צירפה לקליפ את מילות השיר - בכתב ידה המיוחד של סבתה ז"ל, המורה והמשוררת האהובה.