המתיחות בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לבין היועצת המשפטית לממשלה מגיעה הערב (ראשון) לשיא חדש - בעקבות החלטתה של גלי בהרב-מיארה לזמן לשימוע לפני הגשת כתב אישום את נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, ביום רביעי הקרוב.

השר בן גביר לא חסך במילים ותקף בחריפות את ההחלטה. "אין דרך אחרת לנסח זאת - היועמ"שית העבריינית פוגעת בביטחון המדינה, ביודעין, תוך כדי המלחמה. בזמן שרונן בר הכושל, שהיה אחראי לטבח ה-7.10, נשאר בתפקידו - את נציב שב"ס שביצע רפורמות אדירות מבקשים לסכל".

בן גביר הדגיש כי העיתוי של המהלך המשפטי פוגע ישירות ביכולת המבצעית של שב"ס. "הנציב עוסק כעת ממש בטיפול בעצירים שנעצרו בגין ריגול לטובת איראן כחלק מהמלחמה או בטיפול בנוחבות. הניסיון להדיחו כעת הוא פגיעה אנושה בביטחון המדינה".