סערה ברשתות החברתיות בעקבות החלטת חברת "מטא" (פייסבוק) להסיר בסוף השבוע פוסט של יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית.

בפוסט, שזכה לחשיפה נרחבת של אלפי לייקים ושיתופים, קרא ולד להשמיד את רובע הדאחייה בביירות, לחסל כל איש חיזבאללה ולתפוס שטחים בלבנון כדי לייצר קו הגנה חדש. פייסבוק הסירה את התוכן בטענה כי הוא "עשוי לעודד אלימות או איום ישיר לביטחון הציבור".

ולד, קצין צנחנים במילואים, שיתף בפוסט עדות אישית ומצמררת מרגעי הלחימה שלו ושל חבריו בתוך כפרי לבנון. הוא סיפר כיצד מצאו בתוך בתי מגורים מפות מדויקות של יישובים ישראליים, בדומה לאלו שנמצאו בחאן יונס. "היו להם אמצעי תצפית בחצר וציוד לחימה בכמויות אדירות בסלון ובתת-קרקע", כתב. "התוכנית שלהם הייתה ה-7 באוקטובר כפול עשר. צמרמורת".

לצד הקריאה ליד קשה, ולד ביקש להכניס את הציבור לפרופורציות אל מול המטח הגדול מלבנון. "בישראל אנשים בבתיהם, בלבנון חצי מיליון איש ברחו. אלו פרפורי גסיסה של ארגון שפל", ציין והוסיף קריאה לאחדות וענווה: "קצת פחות נהי וייאוש מהטריבונה של הפרשנים באולפנים. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".

לאחר הסרת הפוסט, מסר ולד: "בזמן שהלוחמים שלנו בשטח מבינים היטב שאל מול מפלצות רצחניות צריך הכרעה ברורה, מנסים להשתיק את האמת המוסרית. מי שחושב שהקריאה להשמיד את הדאחייה היא הבעיה, כנראה לא ראה את המפות והתחמושת שמצאנו בתוך בתי מגורים בלבנון".

הוא חתם את דבריו במסר נחוש: "שום חסימה לא תחליש אותנו. האמת חזקה יותר מכל צנזורה. נמשיך לדרוש ניצחון מוחלט ולהאמין בצדקת הדרך. ביחד עד הניצחון".