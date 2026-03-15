לפחות שמונה יהודים חרדים הותקפו בשבועות האחרונים באנטוורפן שבבלגיה, מהם ארבעה ילדים שספגו מכות על רקע אנטישמי.

התקיפות התגברו מאז פרצה המלחמה באיראן, כך עולה מנתוני ארגון השומרים המקומי.

צבי גרוסקופף, יו"ר ארגון השומרים באנטוורפן, הודיע על תגבור השמירה ברחובות האזור היהודי בעיר.

התגבור מגיע על רקע פיצוץ שאירע מחוץ לבית כנסת בעיר ליאז' השבוע שעבר. האירוע התרחש ב-9 במרץ בשעה 04:00 לפנות בוקר (שעון מקומי) מול בית כנסת המשמש גם כמוזיאון לתולדות הקהילה היהודית בעיר. לא דווח על נפגעים, אך חלונות בניינים בסביבה נשברו מההדף.

ראש עיריית ליאז' הגדיר את המעשה כ"פלילי ואנטישמי". משטרת בלגיה ממשיכה בחקירה ועד כה לא נעצרו חשודים.

במקביל, גם בהולנד השכנה נרשמו אירועים דומים: בשבת האחרונה הותקף בית ספר יהודי באמסטרדם ללא נפגעים, וביום שישי נעשה ניסיון להצית בית כנסת ברוטרדם.

האירועים הללו העלו את רמת הדאגה בקרב הקהילות היהודיות, שדרשו מהרשויות לפעול בטרם יתרחש אסון חמור.

גרוסקופף ציין כי מתנדבי ארגון השומרים מבצעים סיורים באזורים החרדיים ופועלים בתיאום הדוק עם המשטרה להבטחת ביטחון תושבי השכונות היהודיות.