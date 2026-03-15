חצי יממה לאחר המראות הקשים שהותירה שריפה הרסנית בבית כנסת ברמלה, מספר הרב עמרם יפרח, מייסד בית הכנסת, על הזעזוע העצום שפקד את הקהילה.

"כל עולמי קרס ברגע אחד", תיאר בראיון לרדיו 'קול חי'. השריפה שפרצה באופן פתאומי הותירה הרס כמעט מוחלט במקום שבו התפללו המקומיים במשך שנים.

מעבר לנזק העצום, האירוע גרם לעוגמת נפש עצומה בקרב המתפללים. "אנשים בוכים, שותפים לצער, אין מילים לתאר את מה שקרה כאן", אמר הרב יפרח.

הרב הוסיף כי קיימים חשדות שהשריפה לא פרצה במקרה, אלא הוצתה בכוונה תחילה במטרה לפגוע בקהילה.

עם זאת הוסיף: "אני חש את החום והאכפתיות של הציבור - זה מעניק לנו כוח ומוכיח שיש תקווה גם ברגעים הקשים ביותר".

כזכור כוחות כבאות והצלה ממחוז מרכז הוזעקו הלילה (ראשון) לטפל בשריפה שפרצה באזור השוק בעיר. עם הגעת הצוותים, התגלו להבות ענק שאחזו בחנות המשמשת כמחסן חלוקת מזון לנזקקים ובמבנה בית כנסת סמוך.

לוחמי האש, שפעלו בתוך עשן סמיך ובתנאים קשים והצליחו להציל את ספרי התורה במקום. נזק כבד נגרם למחסן ולבית הכנסת אך לא היו נפגעים.

רשף אסף כהן, מפקד האירוע, סיפר: "הגענו לזירה מאתגרת מאוד סמוך לשוק. הלוחמים פעלו במקצועיות ובחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה כשהם שלמים. הצלחנו לבלום את האש ומנענו אסון כבד הרבה יותר בלב האזור המסחרי".

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה. מבדיקה ראשונית עולה כי האש החלה בחלקו האחורי של בית הכנסת, במחסן המשמש לחלוקת מזון למעוטי יכולת, ומשם התפשטה לתוך היכל התפילה.

חוקר שריפות של שירותי הכבאות פעל בשטח לצד חוקרי תחנת רמלה. במשטרה מדגישים כי כלל כיווני החקירה נבדקים, כולל החשד כי מדובר בהצתה מכוונת.