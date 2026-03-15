דוד זוארץ מפתח תקווה לא האמין שזה קורה לו בפעם השנייה.

הלילה (ראשון), במהלך מטח הטילים מאיראן במסגרת מבצע "שאגת הארי", ספג ביתו פגיעה ישירה של רסיסי טיל מצרר שגרמו לנזק כבד למבנה.

מדובר בבית ששופץ לאחר שנפגע ביוני האחרון בזמן מבצע "עם כלביא. "לפני ארבעה חודשים בסך הכל סיימנו לשפץ את הבית אחרי שהטיל הקודם פגע בו", סיפר זוארץ ל-TPS.

למרות הנזק למבנה, משפחת זוארץ יצאה ללא פגע, בזכות הקפדה קפדנית על הנחיות פיקוד העורף. "שמענו את האזעקה ונכנסנו מיד לממ"ד", משחזר דוד. "פתאום שמענו פיצוץ חזק מאוד. כשאמרו שאפשר לצאת, ראינו את ההרס. הרסס פגע בבית והרס את הגג, את הפרגולה ואת הרעפים".

בעודו עומד מול ההרס דוד זוארץ לא מסתיר את הביקורת שלו על המצב הביטחוני הממושך. "אי אפשר לחיות ככה, כל הזמן להיכנס ולצאת ממקלטים", הוא אומר בכאב. "את המלחמה הזו צריך לסיים אחת ולתמיד, כדי שלא נצטרך לשפץ את הבתים שלנו בכל כמה חודשים מחדש".