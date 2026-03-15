תושב עפולה בן 41 נעצר על ידי שוטרי המחוז הצפוני בחשד שפרץ לשישה עסקים בעיר, מהם שלושה בתי כנסת.

המעצר בוצע ב-9 בפברואר במהלך פעולה משטרתית שהסתיימה בתפיסת החשוד בתוך אחד מבתי הכנסת אליהם פרץ.

האירוע החל לאחר שהתקבל דיווח למוקד 100 של משטרת ישראל על אדם חשוד שנכנס באישון לילה לחצר בית כנסת בעפולה. שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום בכוחות גדולים וערכו סריקות במבנה. בסיום החיפושים אותר החשוד כשהוא מסתתר מתחת לערימת כסאות.

החשוד הועבר לחקירה, ובמהלכה הצליחו החוקרים לקשור אותו לשישה מקרי פריצה שאירעו בשבועות האחרונים בעיר עפולה. בשלושה מהמקרים נפרצו בתי כנסת.

בסיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום נגד החשוד לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.