משרד הבריאות פרסם היום (ראשון) אזהרה לציבור לאחר שחקירה אפידמיולוגית של לשכת הבריאות תל אביב העלתה כי אדם הנושא את נגיף החצבת שהה בבית הכנסת המרכזי בשיכון ה' ברחוב זבולון המר בבני ברק.

החשיפה אירעה ביום שלישי שעבר בשני טווחי זמן: בין השעות 09:00-12:00 ובין השעות 17:30-19:50.

החצבת היא מחלה ויראלית בעלת רמת הדבקה גבוהה במיוחד, המאופיינת בחום, תחושת חולשה כללית, נזלת ופריחה על העור. המחלה עלולה לגרום לסיבוכים חמורים ואף לסכן חיים. משרד הבריאות קורא לכל מי שחש תסמינים לפנות לטיפול רפואי בהקדם, תוך תיאום הגעה מראש למניעת הדבקת אחרים.

המשרד מדגיש את הצורך הקריטי בקבלת חיסוני השגרה כנגד מחלות מדבקות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לנזק בריאותי חמור ואף למוות.

כל מי ששהה בבית הכנסת בשעות שצוינו מתבקש לבדוק האם הוא מחוסן כנדרש על פי הנחיות משרד הבריאות - כלומר האם קיבל שתי מנות חיסון נגד המחלה. לבירור מצב חיסוני אישי ולקבלת מידע על אפשרות להתחסן במידת הצורך, ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.