בחדשות 13 ביקשו להכריע בשאלה האם יש התרעה או התראה לפני אזעקות ולשם כך זימנו לאולפן את ד"ר אבשלום קור.
"התרעה היא לשון תרועה. אזהרה מפני סכנה או אויב. התראה - היא התראה מוקדמת - אך לא מפני סכנה", הסביר קור.
המגישים ביקשו ממנו למצוא מילה עברית ל'פוליגון' - מונח השגור בשפה הצבאית בעניין אזורים המסומנים בעת מטח ככאלה שאליהם יגיעו טילים. "שירתתי בצה"ל לפני הרבה שנים - אין לי מושג מהו פוליגון. אני מניח שמדובר במבנה של הרבה צלעות", השיב קור.
כשנשאל כמה טילים יכולים להיחשב מטח - עצר לרגע והשיב: "זה נתון לשיקול המפקדים. הטיל, אגב, זה משום שאנחנו באים להטיל אותו. יופי של מילה".