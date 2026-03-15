התרעה או התראה? אבשלום קור מכריע באדיבות חדשות 13

בחדשות 13 ביקשו להכריע בשאלה האם יש התרעה או התראה לפני אזעקות ולשם כך זימנו לאולפן את ד"ר אבשלום קור.

"התרעה היא לשון תרועה. אזהרה מפני סכנה או אויב. התראה - היא התראה מוקדמת - אך לא מפני סכנה", הסביר קור.

המגישים ביקשו ממנו למצוא מילה עברית ל'פוליגון' - מונח השגור בשפה הצבאית בעניין אזורים המסומנים בעת מטח ככאלה שאליהם יגיעו טילים. "שירתתי בצה"ל לפני הרבה שנים - אין לי מושג מהו פוליגון. אני מניח שמדובר במבנה של הרבה צלעות", השיב קור.

כשנשאל כמה טילים יכולים להיחשב מטח - עצר לרגע והשיב: "זה נתון לשיקול המפקדים. הטיל, אגב, זה משום שאנחנו באים להטיל אותו. יופי של מילה".