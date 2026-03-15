האלוף שי קלפר בהצהרה בזרזיר צילום: דובר צה"ל

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר היום (ראשון) במועצה המקומית זרזיר, שם פגע לאחרונה טיל איראני בסמוך לבתי מגורים. בסיורו בזירה, פגש האלוף את ראש המועצה ובחן את הנזקים הכבדים שנגרמו למבנים כתוצאה מהפיצוץ העוצמתי.

האלוף קלפר ביקש להעביר מסר חד וברור לציבור בנוגע לחשיבות המיגון התקני: "אני נמצא כאן במרחב שבו הייתה פגיעה. מדובר בטיל שפגע בסמוך לבתים, והנזקים קרו כתוצאה מההדף. ההדף הזה הוא קטלני ומשמעותי ביותר. מרבית האנשים שניצלו היו במרחב מוגן תקני - מי שהיה בממ"ד לא ניזוק ולא נפגע".

במהלך הביקור חשף אלוף קלפר כי פיקוד העורף נמצא בעיצומו של תהליך שדרוג למערכות ההתרעה, במטרה להקל על העורף הישראלי במערכה המתמשכת. "בימים האחרונים אנחנו עושים פעולות לשיפור ושדרוג המערכות שלנו מתוך כוונה לצמצם את אזורי ההנחיה המקדימה", הסביר. "אנחנו פועלים לדייק את ההתרעה ובכך לגרום לכך שפחות אנשים יקבלו אותה שלא לצורך".

השדרוג המדובר צפוי לאפשר לשגרת החיים להימשך באזורים שאינם נמצאים במסלול הפגיעה הישיר של הטילים או בטווח ההדף המסוכן, ובכך להפחית את החרדה והשיבושים בכלכלה ובחינוך.