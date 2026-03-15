בסוף השבוע שלח חמאס שני מכתבים למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי - האחד רשמי ופומבי, והשני חשאי, שחמאס ניסה להסתיר את קיומו בכל מחיר, כך נחשף בכאן חדשות.

על פי הדיווח, בעוד שהמכתב הרשמי נוסח בטון דיפלומטי ומעורפל, המכתב הסודי מציג קו קיצוני, לוחמני ואופרטיבי.

חמאס מבהיר בו באופן חד-משמעי כי אין בכוונתו להגיע להסדרה שתכלול ויתור על יכולותיו הצבאיות: "אנו מודעים לניסיונות לכבול את ידי ההתנגדות תחת כסות של הסכמים - הארגון לא יתפשר על הנשק שלו בשום אופן".

המכתב החשאי מדגיש את הצורך ב"איחוד הזירות" ככלי להכרעת ישראל. חמאס קורא לאיראן להפעיל את כל זרועות ציר הרשע במקביל: "יש להפעיל את כל החזיתות כדי לגבות מחיר מציונים. אנחנו, יחד עם אחינו בלבנון, בתימן ובעיראק - ניצור תחת הנהגתכם את הניצחונות הבאים".

המסר המרכזי במכתב הוא הצהרת נאמנות מוחלטת להנהגה האיראנית, תוך הבעת נכונות להקריב את שלום האזור למען האינטרסים של טהרן.

חמאס לא חוסך במכתב את שבט לשונו גם ממדינות ערב המתונות הפועלות לנורמליזציה עם ישראל. "מחנה הנורמליזציה הוא מחנה מפסיד", נכתב במסמך הסודי. "הם אפילו לא העזו להגן על מי שמצא מחסה בבסיסים שלהם".