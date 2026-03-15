לאחר הערכת מצב ביטחונית ובהמלצת צמרת צה"ל, החליט שר הביטחון ישראל כ"ץ על חזרה הדרגתית של מערכת החינוך לפעילות בחלקים נרחבים בארץ החל ממחר (שני). ההחלטה נוגעת לאזורי בקעת בית שאן, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב ודרום הנגב, שומרון, יהודה, בקעה, ים המלח והערבה.

עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר ב"אור ירוק" בלבד, וההחלטה הסופית האם לפתוח פיזית את המוסדות נתונה לשיקול דעתם של ראשי הרשויות המקומיות, בהתאם ליכולת המיגון והערכת הסיכונים בכל יישוב.

נכון לשעה זו, הערים והמועצות הבאות הודיעו על פתיחת המוסדות באופן חלקי: ערד, נתיבות, ירוחם, שדרות ומעלה אדומים, מועצת אשכול, גוש עציון, שומרון, מרחבים, שער הנגב, בני שמעון, הר חברון, חבל אילות ורמת נגב.

המחייבים: הלימודים יתקיימו רק במוסדות בעלי מרחב מוגן תקני. בנוסף, לא יופעל מערך הסעות וההורים נדרשים להסיע את ילדיהם באופן עצמאי כדי למנוע שהייה מסוכנת בדרכים.

למרות אישור פיקוד העורף, מספר ראשי ערים החליטו להשאיר את המוסדות סגורים בשל המשך איום הטילים מאיראן. ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הודיע: "לא ניקח סיכון על ילדינו. האיום עדיין קיים והשיגורים נמשכים". גם בדימונה ובאריאל הודיעו על המשך למידה מרחוק, מתוך רצון לשמור על ביטחון התלמידים והצוותים.

שר החינוך יואב קיש התייחס היום לחוסר הוודאות בגוש דן ובריכוזי האוכלוסייה הגדולים. "מכיוון שהאיראנים מכוונים לריכוזי האוכלוסייה הגדולים, כל עוד אין ירידה בכמות הירי - נישאר שם בלמידה מרחוק", אמר קיש. לדבריו, הערכה זו צפויה להישאר בתוקף לפחות עד חופשת חג הפסח.