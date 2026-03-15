דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, פירט הערב (ראשון) בהצהרה שנשא את מטרות המלחמה נגד איראן. "המטרה שלנו היא לפגוע בכל מערכי המשטר - יחד עם צבא ארה"ב - כדי להסיר איום קיומי ממדינת ישראל".

"בימים האחרונים ראינו ניסיונות של איראן וחיזבאללה להגביר את הירי לעבר ישראל, זאת תגובה ישירה ללחץ הצבאי שלנו. המטרה שלנו - לפגוע בכל המערכים והיכולות של המשטר, אנו עושים זאת כתף אל כתף לצד ארה"ב. תקפנו יותר מ-700 מטרות של מערך הטילים, הוצאנו מכלל שימוש יותר מ-70% של משגרי הטילים הבליסטיים והותקפו יותר מ-80% ממערכות ההגנה האוויריות", אמר דפרין.

לדבריו "אנחנו מקדימים את התוכנית בהישגי המלחמה. יש לנו תוכנית מסודרת ומתמשכת ואנחנו מעמיקים את הפגיעה; תוקפים אתרים שבה מנסה איראן להסתיר את תוכנית הגרעין. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, המשטר מעורער ומסתיר את זה מהתושבים שלו".

הוא ציין כי המערכת הצבאית אינה פועלת ישירות להפלת המשטר האיראני. "אין לנו מטרה להפיל משטר אלא ליצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת לידיו את המדינה - נמשיך לפגוע בבסיג', בכוחות הביטחון ונעמיק את הפגיעה בהם. מה יעשה העם האיראני זה בידיו".