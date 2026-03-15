נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין טלפונית לערוץ 14 ותקף בחריפות דיווחים של כתב חדשות 12 ברד רביד לפיהם יש מתיחות בין ארצו לישראל על רקע המשך המלחמה נגד איראן.

"מדובר בטעות אחת גדולה. זה שקר מוחלט ופייק ניוז ברמה של כיתה ג'. היחסים בין המדינות מעולם לא היו טובים יותר", טען הנשיא האמריקני. לדבריו, "המערכה נגד איראן מתקדמת בקצב נפלא".

הוא הצהיר כי לראש הממשלה נתניהו יש תפקיד היסטורי בעצם קיומה של המדינה. "לא הייתה לכם את מדינת ישראל אם ראש הממשלה נתניהו לא היה מכהן בתפקידו. אני תומך בביבי".

כשנשאל האם ארצות הברית מתכוונת לקחת חלק פעיל ופיזי בלחימה מול שלוחותיה של איראן -השיב "אני לא יכול לענות על השאלה הזו בשלב הנוכחי".

טראמפ קרא למדינות ערביות במזרח התיכון להצטרף למערכה נגד איראן. "המדינות שצריכות לקבל את הנפט דרך מיצרי הורמוז הן אלו שחייבות להשתתף באופן פעיל בלחימה ובהגנה".