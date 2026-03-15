משה נוסבאום, מותיקי הכתבים של חדשות 12, נפגע היום (ראשון) באורח בינוני בתאונה בהרצליה. נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש.

לאחר סדרת בדיקות, נמסר מבית החולים כי הוא נמצא בהכרה מלאה, מצבו יציב והוא נמצא בתהליכי התאוששות.

מפרטים ראשוניים עולה כי נוסבאום מעד בזמן שחצה במעבר חצייה בעיר. המשטרה בודקת חשד לפיו רכב שחלף במקום פגע בעיתונאי בעודו שוכב על הכביש לאחר הנפילה, והמשיך בנסיעה מבלי להושיט לו עזרה.

נוסבאום, המזוהה יותר מכל עם סיקור עולם הפלילים והמשטרה בעשרות השנים האחרונות, ריגש את המדינה ביולי 2022 כשחשף באומץ כי אובחן כחולה בניוון שרירים (ALS). למרות המחלה הקשה, המלווה בהאטה בקצב הדיבור, נוסבאום בחר להמשיך בעבודתו העיתונאית ככל שהתאפשר לו.