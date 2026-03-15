משרד התקשורת קיים היום (ראשון) דיון מיוחד בחדר המצב בירושלים לבחינת מוכנות משק התקשורת במהלך הלחימה, ובמהלכו התגלתה בעיה חמורה: טלפונים ניידים מדור 2 ודור 3 אינם מקבלים התרעות פיקוד העורף.

בעקבות הגילוי, הודיע המשרד כי יפרסם בקרוב הנחיות ברורות למחזיקי מכשירים ישנים כיצד להתנהל בימי המלחמה.

הבעיה הועלתה על ידי סגן שר התקשורת ח"כ ישראל אייכלר בפני שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי ובכירי המשרד.

אייכלר אמר בדיון: "שוחחתי עם השר על הנחיות לצרכני הטלפונים בגרסאות ישנות, המתקשים בקבלת התרעות חירום מצילות חיים".

בעקבות האזהרה, יפרסם המשרד הנחיה מדויקת לבעלי המכשירים הכשרים הישנים כיצד להתנהל ומה ניתן לעשות כדי לקבל את ההתרעות.

קרעי פתח את הדיון באמירה: "משק התקשורת בישראל פועל ברציפות וללא תקלות משמעותיות בימי הלחימה. זהו תוצר של העבודה המאומצת שביצענו בשנים האחרונות יחד עם חברות התקשורת לחיזוק תשתיות התקשורת בישראל בשגרה ובחירום".

אייכלר הוסיף והודה לשר על מאמציו לתגבור הקליטה ולהבטחת הרציפות התקשורתית. "זה לא דבר מובן מאליו בעת מלחמה ונפילות טילים. אם בכל ימות השנה קווי הטלפון מצילים חיים, הרי שבזמן מלחמה פי כמה וכמה", אמר. עוד ציין כי דיבר עם השר גם על זירוז תגבור כושר הקליטה הסלולרית ביהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד התקשורת אלעד מקדסי הדגיש: "משק התקשורת הוא תשתית קריטית לחוסן הלאומי ולביטחון העורף והצינור המקשר בין כוחות הבטחון לציבור. עובדי המשרד פועלים מסביב לשעון, מול חברות התקשורת וגופי הביטחון, כדי להבטיח רציפות תפקודית מלאה ולוודא שכל אזרח בישראל יישאר מחובר, זמין ומעודכן בכל מצב".