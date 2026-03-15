רגע היסטורי נרשם השבוע בגבעת זאב: הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים הגישה את הדוח המסכם שלה, ובו קביעה חד-משמעית כי המועצה המקומית בשלה לשדרוג מעמדה המוניציפלי ולהכרזה כעירייה.

המהלך, שצפוי לקבל תוקף רשמי עם חתימת שר הפנים על הצו בקרוב, נועד להתאים את הניהול הארגוני למציאות בשטח, שבה היישוב כבר מתפקד הלכה למעשה כעיר תוססת.

הדוח חושף זינוק דמוגרפי: בעוד שהרישומים הרשמיים מדברים על 25 אלף תושבים, ההערכה המקצועית היא שבפועל מתגוררים ביישוב כ-35 אלף איש, עם קצב צמיחה שנתי של 4.5%. נתון מרתק נוסף מעלה כי כמעט מחצית מהאוכלוסייה הם ילדים ובני נוער, עובדה המציבה את גבעת זאב כאחת הערים הצעירות והמבטיחות בישראל.

אחת הבשורות המשמעותיות ביותר בדוח נוגעת לאיתנות הפיננסית של העיר העתידית. הוועדה מציינת כי המועצה מקדמת תוכניות ענק להקמת כ-440 אלף מטרים רבועים של שטחי מסחר ותעסוקה מניבים. מימוש תוכניות אלו צפוי להזניק את ההכנסות העצמיות של העירייה ולספק לתושבים שירותים ברמה הגבוהה ביותר ללא תלות בתקציבי ממשלה חיצוניים.

חברי הוועדה הביעו התפעלות מיוחדת מהניהול התקציבי המאוזן תחת הנהגתו של יוסי אסרף. הדוח מדגיש את העלייה המרשימה באחוזי הגבייה - מ-81% ל-94% תוך שנתיים בלבד - ואת העובדה שהמועצה מתנהלת בעצמאות מלאה וללא צורך בחשב מלווה.

ראש המועצה, יוסי אסרף, בירך על ההחלטה: "המלצת הוועדה היא תעודת כבוד לתושבים ולעובדים המסורים שלנו. שינוי המעמד יעניק לנו כלים וסמכויות לפתח את העיר ולמשוך יזמים, אך נשמור מכל משמר על האופי הכפרי. הבנייה החדשה תכלול פארקים נרחבים וריאות ירוקות שיבטיחו שגבעת זאב תישאר מוקד משיכה לכל מי שמחפש איכות חיים מושלמת".