מפלגות חד"ש ותע"ל פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה שיסיר את המגבלות על כניסת מתפללים מוסלמים למסגד אל-אקצא בימים הנותרים של חודש רמדאן.

במכתב שנשלח לנתניהו נאמר כי בעשרת הימים האחרונים של חודש רמדאן מגיעה הפעילות הדתית והרוחנית לשיאה, בפרט ב"לילת אל-קדר".

שתי המפלגות קבלו על כך שמוטלות מגבלות על כניסת מוסלמים למסגד אל-אקצא, בעוד שבשאר חלקי המדינה פועלים באופן רגיל המרכזים המסחריים, המסעדות ובתי הקפה, תלמידים בדרום המדינה חזרו ללמוד בבתי הספר, ובמספר ערים מאות חגגו לאחרונה את חג הפורים.

עוד נטען כי בקרב הציבור הערבי מתחזקת התחושה שלפיה ההגבלות המוטלות על הכניסה למסגד אל-אקצא אינן נשענות על שיקולים ביטחוניים הקשורים למלחמה, אלא קשורות לחשבונות פוליטיים וניסיונות לרצות גורמים "קיצוניים מאוד" בממשלה.

מפלגות חד"ש ותע"ל ציינו כי ההגבלות האלה בתקופה הרגישה של חודש רמדאן פוגעות בחופש הפולחן הדתי, וכי מחלקת ההקדשים האיסלאמיים יכולה להבטיח את שלום המתפללים ולשמור על הסדר במקביל לחופש הפולחן הדתי.