מדינת ישראל נערכת להחרפה משמעותית בלחימה בחזית הצפונית. על פי פרסום הערב (ראשון) ב"כאן חדשות", הממשלה צפויה להתבקש לאשר בימים הקרובים את הגדלת מכסת הגיוס המקסימלית של חיילי המילואים ל-450 אלף איש.

הבקשה, שמגיעה מצד צה"ל ומערכת הביטחון, נועדה לאפשר לצבא מרחב תמרון רחב לקראת פעולה קרקעית אפשרית בלבנון והיערכות לשהייה ממושכת בשטח האויב. מדובר בתוספת של כ-190 אלף חיילים למכסה הנוכחית שאושרה בינואר האחרון.

הדרישה לגיוס המסיבי מגיעה על רקע פעולות התקפיות משמעותיות של צה"ל בימים האחרונים, ובראשן השמדת הגשר האסטרטגי על נהר הליטני.

בירושלים מעוניינים להגדיל באופן משמעותי את אזור החיץ בדרום לבנון כדי להרחיק את איומי הנ"ט והפשיטה מיישובי קו העימות, נושא שנדון בימים אלו גם מול הממשל האמריקני.

במקביל להיערכות הקרקעית, הדרג המדיני מוביל קו תקיף מול ממשלת לבנון. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צה"ל להכין רשימת מטרות תשתית ואתרים אזרחיים המשמשים את חיזבאללה, זאת כדי להבהיר לממשלת לבנון כי היא תישא באחריות על הטרור היוצא משטחה.