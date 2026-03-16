חזרה ללימודים בגוש עציון יואב דודקביץ, TPS

מערכת החינוך נפתחה היום (שני) באופן חלקי במספר אזורים בהתאם להנחיות פיקוד העורף. עם זאת, רוב תלמידי ישראל ימשיכו ללמוד במתכונת של לימודים מרחוק.

ההקלות שהתקבלו נוגעות לאזורי בקעת בית שאן, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב ודרום הנגב, שומרון, יהודה, בקעה, ים המלח והערבה.

מוסדות החינוך יפעלו באופן מלא בערד, נתיבות, ירוחם, מעלה אדומים ובמועצות גוש עציון, אפרת ואשכול.

בשדרות ייפתחו מסגרות החינוך המיוחד, מעונת יום רק עבור ילדים שהוריהם הם חלק מצוותי החינוך של העיר ונדרשים להגיע לעבודה, או ילדים ששני הוריהם עובדים במערכת הביטחון, גני הילדים וכיתות א'-ב'.

בנתיבות ייפתחו רק מחר מעונות וחינוך מיוחד. במועצת שער הנגב יפעלו מעונות וגני ילדים וכן החינוך המיוחד בבתי ספר. במועצת הר חברון ייפתחו גנים ומעונות בהם יש מיגון תקין וכן כיתות א' וב'. במועצת חוף אשקלון יופעלו מעונות וגני ילדים, כיתות א'-ג' וכיתות י"א-י"ב.

עם זאת מספר ראשי ערים החליטו שלא לפתוח את הלימודים כלל למרות ההקלות ובהם אשקלון, דימונה, אריאל ואופקים. ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הסביר את החלטתו: "לא ניקח סיכון על ילדינו. האיום עדיין קיים והשיגורים נמשכים".

הלימודים יתקיימו אך ורק במוסדות בעלי מרחב מוגן תקני. בנוסף, לא יופעל מערך הסעות וההורים נדרשים להסיע את ילדיהם באופן עצמאי, זאת כדי למנוע שהייה מסוכנת וממושכת בדרכים שאינן מוגנות.

שר החינוך יואב קיש התייחס לחוסר הוודאות בגוש דן ובריכוזי האוכלוסייה הגדולים, שם המדיניות נותרה מחמירה. "מכיוון שהאיראנים מכוונים לריכוזי האוכלוסייה הגדולים, כל עוד אין ירידה בכמות הירי - נישאר שם בלמידה מרחוק", הבהיר קיש.

לדבריו, הערכה זו צפויה להישאר בתוקף לפחות עד חופשת חג הפסח, אלא אם יחול שינוי דרמטי במצב הביטחוני.