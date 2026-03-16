משטרת צרפת הצליחה למנוע פיגוע נגד הקהילה היהודית. שני אחים, בני 20 ו-22, נעצרו בשבוע שעבר בצפון המדינה, כאשר על פי החשד הם תכננו לבצע פיגוע נגד מטרות יהודיות במדינה.

על פי התביעה בצרפת, שני האחים, ממוצא מרוקאי-איטלקי, נעצרו במכוניתם על ידי כוחות מיוחדים של המשטרה הצרפתית. במכונית נמצאו נשק חצי אוטומטי טעון, בקבוק חומצה הידרוכלורית ודגל של ארגון דאעש.

שני האחים הגיעו לצרפת עם הוריהם בשנת 2017, לאחר שהמשפחה היגרה לאיטליה והתגוררה שם מספר שנים.

"לאחר שהגיעו למסקנה שאינם יכולים לנהל ג'יהאד בסוריה או בשטחים הפלסטיניים, האחים פיתחו בשבועות האחרונים תוכנית טרור בצרפת, ושאפו למות 'מות קדושים'. ניתוח של מכשירים דיגיטליים שנתפסו, יחד עם עדויות של קרובי משפחה, חשף רדיקליזציה של שני האחים בשנתיים האחרונות, כמו גם התגברות ניכרת של מחויבותם הג'יהאדיסטית בימים שקדמו למעצרם. שני האחים נקטו צעדים לתכנון מתקפה קטלנית ואנטישמית", מסרה התביעה הצרפתית.

לא נמסרו פרטים על אופי המתקפה או המטרות אליהן כיוונו שני האחים. בשבועות האחרונים התרחשו מספר ניסיונות פיגוע נגד מוסדות יהודיים באירופה, כולל השלכת מטען חבלה לעבר בית כנסת בעיר ליאז' בבלגיה, ופיצוץ מטען חבלה בבית ספר יהודים באמסטרדם. בכל התקריות לא נרשמו נפגעים.