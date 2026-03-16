צעירה כבת 25 נהרגה הלילה (שני) בהתהפכות מכונית בכביש 60 סמוך לקריית ארבע.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת התאונה מצאו את הפצועה עם חבלת ראש קשה ונאלצו לקבוע את מותה.

הפרמדיק אלעד פס סיפר: "הרכב היה הפוך ולצד הדרך שכבה אישה כבת 25 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה".

המשטרה פתחה בחקירת התאונה ונמסרה: "משטרת ישראל פתחה הלילה בחקירת נסיבות תאונת דרכים עצמית קטלנית שארעה ביישוב קריית ארבע, במהלכה רכב פרטי כפי הנראה איבד שליטה, פגע בצד הדרך והתהפך. כתוצאה מהתאונה, נגרם מותה של נהגת הרכב. שוטרי תחנת חברון מרחב יהודה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ש"י, הגיעו לזירת התאונה ופתחו בחקירת נסיבותיה".