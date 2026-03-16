תיעוד: צה"ל החל בתמרון ממוקד בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

במסגרת מבצע "שאגת הארי" והמאמץ המתמשך להסרת איום הפלישה והירי מהצפון, כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בתמרון קרקעי ממוקד בדרום לבנון.

בצה"ל אומרים כי "מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להרחיב את מרחב ההגנה הקדמי של מדינת ישראל ולהעביר את הלחימה לעומק שטח האויב".

הפעולה כוללת פשיטות על תשתיות טרור, השמדת משגרי טילים וחיסול מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב הסמוך לגדר. בצה"ל מבהירים כי מטרת העל היא יצירת תנאים ביטחוניים שיאפשרו את שיקום יישובי קו העימות.

בטרם כניסת הלוחמים אל מעבר לגבול, צה"ל הפעיל עוצמת אש כבדה. כוחות ארטילריה ומטוסי קרב תקפו מטרות טרור רבות במרחב כדי "לנקות" את השטח מאיומים פוטנציאליים ולפגוע במערכי הפיקוד והשליטה של חיזבאללה בכפרים בדרום לבנון.

למרות הכניסה הקרקעית, משימת ההגנה על יישובי הגליל נמשכת במלוא העוצמה. כוחות האוגדה פועלים בתיאום הדוק עם אוגדה 146, המופקדת על קו הגבול, כדי להבטיח מענה מיידי לכל ניסיון חדירה או ירי תלול מסלול.

בתוך כך בכיר בפיקוד הצפון אמר ללוחמי מילואים בשיחה סגורה כי הפעם שעון המערכה בלבנון מתקתק אחרת, כשהמטרה היא לנצל את המלחמה באיראן כדי להנחית מכה על חיזבאללה: "נישאר ככל שיידרש".

"הצפי הוא כי המלחמה בצפון ומאמצי החיסול והפגיעה של חיזבאללה יכולים להימשך עד חג שבועות".

משימתנו אחת והיא להגן על יישובי הצפון ועל גבול המדינה", הסביר הגורם הצבאי בשיחה הסגורה שתוכנה הגיע לידי ynet ו"ידיעות אחרונות".