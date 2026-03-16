יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חוזר באופן רשמי ללשכה לאחר תקופה ארוכה של הרחקה ותנאים מגבילים.

אוריך, שנעצר ונחקר במסגרת פרשות “קטארגייט" והדלפת המסמך המסווג לעיתון הגרמני “בילד", חזר לקיים קשר ישיר עם נתניהו ואף פרסם אמש תיעוד משותף של השניים, לאחר שהושגה הסכמה עם הפרקליטות בנושא.

ברשת X שיחזר אוריך את החוויות הקשות שעבר במהלך ימי מעצרו. "בשלוש בבוקר הכניסו אותי לתא קטן בכלא, תחת כיפת השמיים, אחרי קליטה מסודרת וחיפוש בעירום. התא היה מוצף במים ושאריות אוכל, ולא היה לי איפה לשבת ובטח שלא לשכב לישון".

היועץ, שנחשב לאחד האנשים החזקים בלשכת רה"מ, מצא את עצמו בסיטואציה בלתי נתפסת עבורו. "רציתי לשתות מים אחרי 12 שעות של חקירה, אבל לא הצלחתי כי הברז לא עבד. הייתי לבד כמו שלא הייתי מעולם. לא חשבתי שאראה עוד את המשפחה שלי, בטח לא את ראש הממשלה. החיים כאילו הסתיימו שם".

למרות הטראומה, אוריך ציין כי התקופה הזו הובילה אותו לתובנות עמוקות על החיים ועל אמונה. "למדתי דברים חדשים על עצמי, על החיים, על הקדוש ברוך הוא, על המשפחה, על מה זה זמן ומהי חירות. בכל לילה ובכל בוקר אני חוזר לאותו מקום. צריך איכשהו, בעזרת השם, יום אחד לנסות לקום".