ינון מגל: זו עלילת דם, אתם אנטישמיים באדיבות ערוץ 14

מגיש "הפטריוטים" בערוץ 14, ינון מגל, תקף את מי שניצלו את טרגדיית מות בתה של השרה אורית סטרוק כדי להתנגח בה ובעיקר את חברי מפלגת הדמוקרטים.

"הם תמיד משתמשים בטענה של אי שפיות. המרגל ההוא לא שפוי, הפצ"רית לא שפויה, אבל מתמקדים בחולת נפש שטוענת לאירועים טקסיים?", תהה מגל.

הוא המשיך ותקף: "מאיפה השטות הזו הגיעה לעולם שכביכול עושים בציונות הדתית לילדים התעללויות טקסיות? זו עלילת דם מטורפת".

"מאז המצאת מצות הדם בפסח לא שמעתי כזו אנטישמיות. אתם אנטישמים, אתם רשעים ארורים. לעשות את זה לאמא ששכלה את בתה. שייקח אתכם ה'", סיכם.