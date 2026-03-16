גורם צבאי בכיר בפיקוד הצפון שוחח עם לוחמי מילואים בגזרה המזרחית בגבול לבנון והבהיר את מטרות המבצע.

"הצפי הוא כי המלחמה בצפון ומאמצי החיסול והפגיעה של חיזבאללה יכולים להימשך עד חג שבועות", אמר, "משימתנו אחת והיא להגן על יישובי הצפון ועל גבול המדינה", הסביר הגורם הצבאי בשיחה הסגורה שתוכנה הגיע לידי ynet ו"ידיעות אחרונות".

"אנחנו נישאר כאן ככל שיידרש. המשימה שלנו היא מתמשכת, ולא מוגבלת בזמן כזה או אחר".

עד כה נכנס צה"ל לשבעה עד תשעה קילומטרים מהגבול, במה שמכונה "מרחב האבטחה". הבוקר הודיע צה"ל כי אוגדה 91 פתחה שלשום ב"פעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי".

זו הפעולה הקרקעית העמוקה ביותר עד כה באותו מרחב, ובמהלכה נתקלו הכוחות במחבלי חיזבאללה וחיסלו שניים מהם. לפי צה"ל, "פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים הפועלים במרחב, לצורך הסרת איומים ויצירת שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון".