הבדיחה מספרת על אב לבנו שנכנסו לחנות נעליים מבלי שהיה להם כסף כדי לרכוש זוג. האב אמר להן, בזמן שאתה מודד את הנעליים אתן לך סטירה ואברח ואתה תרוץ אחרי. וכך עשו.

המוכר הגיש לבן זוג נעליים שואל את אביו: נו, איך הנעליים? האב בתגובה סטר לו ויצא בריצה והבן רץ אחריו. בעל החנות התבונן בהם ואמר: ספק אם הוא יתפוס אותו.

וכמו בבדיחה, יש המבקשים להסית את תשומת הלב מעניין שחשוב לציבור, הם ממקדים את תשומת הלב בעניין אחר- פחות חשוב.

תראו ציפור הם אומרים ומסיתים את תשומת הלב מהעיקר.

בדומה למערכת המשפט האזרחית, מערכת המשפט הצה"לית נוהגת כך . היא מתעלמת מהחוק הבינלאומי, שופטת ומנחיתה הוראות ללוחמים שאינן מתיישבות אפילו עם החוק הבינלאומי המחמיר ומקשות עליו להכריע את האויב .

בתורה מסופר כי כאשר משה הכשיר את הכהנים לעבודתם בטקס ארוך ומפורט לעייפה, התורה מדגישה פעם אחר פעם את המילים : "כאשר ציווה השם את משה". ללמדך, ששלב הביצוע , אינו מתיר למבצע את הסמכות לפעול על פי הפרשנות או הסברה העצמית שלו, אלא תוך הקפדה על רוח החוק כפי שנמסר לו בכתב ובעל פה.

בשונה מכך, מערכת המשפט בנתה לעצמה, בניגוד לחוק, אמצעי שפיטה כעילת הסבירות, המתירים לה לחרוג מהוראת החוק המפורשת.

באופן זה, היא הותירה את החוק במעמד של המלצה בלבד והעמידה תחתיו אידיאולוגיה פוליטית של חבריה. כדי להבטיח שרק אידיאולוגיה זו היא שתהווה את רוח החוק החלופית, היא סגרה את הכניסה למערכת בפני מי שאינו כצלמה וכדמותה ואינו מחזיק בדעותיה.

הידיעה החדשותית בה הוסת הימין מהעיקר בשיטת תראו ציפור הופעלה

כשהימין הלאומי חוגג את הודעת הפצ"ר הצבאי החדש, על סגירת התיק נגד לוחמי כוח מאה, בגין העלילה השקרית של יוזמיו, כשבשמחה שבהפסקת הפגיעה בלוחמים, מצליח הפצ"ר להסית את הביקורת המהותית כלפי מערכת המשפט הצה"לית המושחתת כאחותה, מערכת המשפט האזרחית.

בתיק זה, נמצאנו למדים כי בדומה לתיקים נוספים שנפתחו נגד לוחמים במהלך המלחמה, ספסרה מערכת המשפט הצה"לית בחוק כדי לקדם אידיאולוגיה פוליטית שמאלנית, כחלק מהתערבות למניעת פעולותיה הלגיטימיות של הממשלה במהלך המלחמה.

כמו בעלילת שדה תימן, גם העלילות הרבות נגד לוחמים, התיקים נסגרים בקול ענות חלושה, אחרי שהצליחו לקדם את הובלת המהלכים הפוליטיים שמערכת המשפט קידמה, במטרה להפעיל אמברגו נשק מצד ארה"ב, כנגד ישראל, שהוכתר אגב בהצלחה.

היה ברור להם כבר בראשית העלילה המשפטית שדינם של התיקים הללו להיסגר. והם אכן יסגרו אותם אחרי סחבת משפטית של עינוי דין ואחרי שבירה מנטלית של הנאשמים (בהודאת שווא או בהתאבדות).

עד לסגירת המשפטים הללו, הציבור כבר יאבד עניין בהם ויראה בכל אחד מהם כמקרה פרטי הנדון במערכות האמת והצדק. רק שאין כאן לא אמת ולא צדק.

ואם התקשנו לזהות את קרבת הדם שבין שתי ה'אחיות המשפטיות', הרי שעלילת תיקי נתניהו ותיקי העובדים בסביבה המדינית שלו, חושפת את אותה שיטה ואת אותם דפוסי פעולה בהם מערכת המשפט האזרחית על כל הסתעפויותיה ביועמ"ש , בפרקליטות ובמשטרה נוקטת.

תראו ציפור חנינה

הרי לכם. בעודנו עסוקים בשאלת מתן החנינה לרוה"מ, אנו מוסתים על ידי המערכת המושחתת מהדרישה האמיתית של סגירת התיקים מן הטעם של הגנה מן הצדק.

מי שמעורב מקרוב אחר המשפט רואה כי כל עדות במשפט חושפת עוד ועוד פרטים קשים של אותה שיטה ושל אותם דפוסי פעולה פליליים ובלתי חוקיים בהם היא נקטה. השופטים בתיק ממלאים פיהם במים מצפים בתחינה שהנשיא יציל אותם מהסחבת שחושפת את המערכת המושחתת על מחדליה ומערומייה, יחון את ראש הממשלה ויחסוך מהם את הבושה הנוגעת בשולי גלימתם ביושבם בדין זה.

מה שמעלה את השאלה: כמה כבר אפשר להשתמש בבג"צ כדי להכשיר את השליטה למעשיה של הדיפ- סטייט במדינה, אחרי שבכל פעם הם שוברים את השיאים של עצמם?

- סירוס חוקים, ביטולם והגבלתם?

- ביטול החלטות ממשלה?

- מניעת מינויי בכירים ו/או הגבלת סמכויות שרים ודרישה לפיטורם בלא דין?

- סירוס סמכויות וועדות כוועדת ה'רוגלות' ו/או כפיית וועדה ממלכתית תחת הוועדה המוצעת ע"י הממשלה הנבחרת מתוקף סמכותה ?

- עצירת מבקר המדינה מלבצע את תפקידו, ולחשוף גם את ערוותם שלהם ?

- התערבות בחקירת הפושעים בדין כפצ"רית ושותפיה בייעוץ המשפטי ובפרקליטות והפרעה לחקר האמת , כדי להגן על חבריהם לברנג'ה ?

- ביטול פסיקות של שופטים ימניים בשלום ע"י גלגול הפסיקה למחוזי, שם שליטתם המוחלטת מבטיחה את הצלחתם בהשגת מטרתם: לנבצר את ראש הממשלה בפועל ע"י תפירת תיקים לעובדיו וע"י הובלתו לסירוב קבלת פסיקתם כחלק ממשבר משפטי?

כן. גם כאן השיטה של תראו ציפור פועלת די בהצלחה.

אף הדיון בתקשורת הימנית עוסק בשאלה האם תינתן החנינה לרוה"מ או שמא נכון שתוצג הפניה של פרופ' כהן-אליה לנשיא ארה"ב בדרישה להשית על כל הפושעים הללו סנקציות אישיות משתקות?

האמת הנכונה להיעשות ע"י ראש הממשלה נתניהו היא למשוך את בקשת החנינה, להודיע על הפסקת התייצבותו במשפט עד להכרזת ביטולו מן הטעם של הגנה מן הצדק ע"י השופטים.

זאת ועוד, גם במערכת המשפט האזרחית וגם באותה בצה"לית, עיקר הפגיעה היא בעבודת הממשלה ובדמוקרטיה הישראלית.

פגיעה בהחלטת הריבון בשאלת מי מנהיג את המדינה הזו.

האם מי שנבחר על ידם על פי חוק או מי שהדיפ סטייט פילס עבורו את הדרך בעזרת חקיקה שאפשרה זאת וממשיכה לתמוך ולקדם אותו?

האמת הנכונה להיעשות אותה יכול רק הציבור הריבון לעשות היא בבחירות הבאות, בהן העיסוק העיקרי צריך להיות המאבק להבטחת הפרדת הרשויות על פי חוק . אותה אבן הראשה לאידיאולוגיה של הדיפ- סטייט, להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. מדינה הנסמכת על רוב ערבי, המוותרת על חבלי ארץ כדי להפיח רוח חיים בחלום אוסלו, והדוחקת את היהדות ואת המחזיקים בה אל תהומות הנשייה.