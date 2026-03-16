חשבון המוסד בשפה הפרסית פרסם הבוקר (שני) מסר שהופנה לאזרחי איראן בעקבות המשך תקיפות צה"ל נגד מטרות המשטר בטהרן.

"הקרב האחרון שלכם יתחיל בקרוב. אנחנו אתכם, בשמיים, בארץ ובלבנו", נכתב במסר.

לפני מספר שבועות פרסם המוסד פנייה נוספת לעם האיראני בה נכתב "אנחנו איתכם, ביחד נחזיר את איראן לימי הזוהר שלה, שמרו על עצמכם".

אמש ציין דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, כי המערכת הצבאית אינה פועלת ישירות להפלת המשטר האיראני.

"אין לנו מטרה להפיל משטר אלא ליצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת לידיו את המדינה - נמשיך לפגוע בבסיג', בכוחות הביטחון ונעמיק את הפגיעה בהם. מה יעשה העם האיראני זה בידיו", דברי דפרין.