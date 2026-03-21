היזם נעם לניר, מראשי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, מתארח בפודקאסט "חוקה רזה" של ערוץ 7 והמכון למדיניות העם היהודי, ומנסה לפרק את המוקשים שהובילו למחלוקות לפני המלחמה.

"אני חושב שהרפורמה באותו זמן של המחאה, קודמה בעוצמה ובשלומיאליות מטעמים אישיים. הייתה בהלה איומה ונוראית מפני שינוי דרמטי של פני המדינה", מתאר לניר.

לדבריו "בחברה הישראלית אנחנו כמו זוג נשוי, צריכים לדעת להתחבר תמיד בחזרה ולפעול למען העניינים המשותפים. כשאתה חלק מעם, אתה רוצה לעשות תהליכים, בהתנתקות - עשו את כל השגיאות. היה צפצוף על המרכז. תסתכל את אוסלו - הכל עקום. אתה רוצה לעשות כאלה דברים? אל תבהיל ותכניס לחרדה את הצד השני".

עבור לניר, השבעה באוקטובר שינה את הכל. "יום אחד, כל הפיזיקה השתנתה. כל התודעה השתנתה. ומי שלא מבין את זה, הוא אוויל. הבנתי לראשונה לאחר 40 שנים, שכל העניין הפלסטיני ואוסלו הוא לא טוב. אני לא יכול להעלות על דעתי פשרה טריטוריאלית. אבל בכנסת לא רבים על מה שהעם רוצה. הממשלה לא מסוגלת להיות גשר החיבור וזו הבעיה".

אחת הנקודות המפתיעות בשיחה היא הניתוח הכלכלי של לניר. בניגוד לתחזיות הקודרות, הכלכלה הישראלית מגלה חוסן בלתי נתפס. "שנתיים וחצי מלחמה, הכלכלה פיקס. הבורסה עפה. השקל חזק. היזמות הישראלית גורמת לכל זה".

עם זאת, לניר מזהיר כי הצמיחה הזו בסכנה בשל סדרי העדיפויות התקציביים. "האסון זה שלוקחים חלק גדול מהכספים ונותנים אותה למגזר החרדי בגלל עניינים קואליציוניים. הבנים שלי בצבא ובמילואים, רואים אותם ואומרים: 'בלעדיהם אין לנו צבא'. כל בחור צעיר שהולך היום ומשרת בחילות השדה מבין שלא יהיה צבא בלי הישיבות".

לניר מבקר בחריפות את תרבות השיח הדיגיטלית, המונעת מהסכמות ומקצינה עמדות לצורך רייטינג. "אנחנו מצויים באינפלציה של דיגיטל. כל חמור יכול לכתוב הגיגים ולהפיץ אותם בעוצמות שפעם היו שמורות למעט אנשים. האלגוריתם המרושע הזה קובע שאם אתה לא תוקף אתה לא קיים. אם אתה מנסה להביא מסר מורכב, הרשתות מוחקות אותך".

בסיום דבריו, לניר קורא להקמת קואליציה ציונית רחבה שתניח בצד את המחלוקות. "אני מקווה מאוד שהקואליציה הבאה תהיה קואליציה ציונית שתעשה טוב ותבנה גשרים. עדיף להיות אופטימי מאשר פסימי".