בזמן שצה"ל ומערכת הביטחון ממוקדים במערכה הכוללת נגד איראן וחיזבאללה, חמאס פועל במרץ כדי להשיב את כוחו והשפעתו באזורים שבהם שלט בעבר מחוץ ל"קו הצהוב" ברצועת עזה, כך דווח הבוקר (שני) בכאן חדשות.

מעדויות של תושבים מקומיים עולה כי חמאס מנצל את המציאות הביטחונית שבה ישראל עסוקה בחזיתות רחוקות יותר כדי לפרוס מחדש את אנשיו. "אנשי חמאס היו פרוסים גם קודם, אבל לא ציפינו שהנוכחות שלהם תגיע לרמה כזאת. כביש סלאח א-דין המרכזי מלא בחמושים", סיפרו תושבים עזתים.

חזרת הארגון לשטח מלווה בקו אלים במיוחד שנועד להרתיע כל גילוי של התנגדות מבית. במקרה קשה שתואר, מחבלי חמאס הגיעו לאוהל של תושב שהעז לבקר את הארגון בפייסבוק. המחבלים היכו אותו נמרצות, ירו לעבר רגלו ועצרו אותו לעיני משפחתו.

לצד השליטה הצבאית, חמאס חידש את המנגנון הכלכלי שלו באמצעות גביית מיסים אגרסיבית. תושבים מעידים כי מחירי המוצרים הבסיסיים זינקו פי שלושה בשבועות האחרונים, זאת בעקבות החרמת סחורות שנכנסות לרצועה והעברתן למקורבי הארגון ולבכירים.

"הכספים האלה לא מיועדים לשירותים אזרחיים או למוסדות העירייה", טוען אחד התושבים, "הם משרתים את תהליך ההתחמשות המחודש של הזרוע הצבאית".