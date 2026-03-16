בית המשפט העליון דחה את ערעור הפרקליטות על ההחלטה לשחרר למעצר בית את בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, שמואשם לצד אחרים בפרשת הברחות הסיגריות והסחורות לעזה.

השופטת גילה כנפי שטייניץ כתבה על הנאשמים: "מדובר בפרשה חמורה ומעוררת סלידה. בשעתה הקשה של המדינה, בשעה שאזרחי ישראל נאנקים תחת עול מלחמה, וחיילינו עודם נלחמים ברצועת עזה, בחרו המשיבים לעשות במלחמה קרדום לחפור בו על מנת לגרוף לעצמם רווחים אישיים".

עם זאת, נקבע כי "נוכח כל המקובץ לעיל, דין העררים להידחות. מבלי להקל ראש כלל ועיקר בחומרת המעשים המיוחסים למשיבים, תוצאתו של בית המשפט המחוזי מאוזנת ואין מקום להתערב בה".