צה"ל השמיד הלילה (שני) בתקיפה ממוקדת ומדויקת את המטוס הנשיאותי ששימש את המנהיג העליון עלי חמינאי טרם חיסולו ואת בכירי המשטר האיראני.

התקיפה בוצעה בשדה התעופה "מהאראבד" בלב טהרן, המהווה את אחד המתקנים המאובטחים ביותר של המשטר.

המטוס שהושמד לא היה רק סמל שלטוני, אלא כלי אופרטיבי מרכזי. הוא שימש את בכירי המשטר לביצוע טיסות חשאיות, קידום עסקאות רכש צבאי ותיאום אסטרטגי עם ארגוני הטרור שפעלו בשירות איראן.

בצה"ל מציינים כי השמדת המטוס גורעת נכס אסטרטגי ראשון במעלה מהנהגת הטרור. "הפגיעה הזו משבשת את יכולת התיאום של ההנהגה האיראנית עם שלוחותיה במזרח התיכון", נמסר מדובר צה"ל. "מעבר לסמל, מדובר בפגיעה ביכולת השיקום ובבניית הכוח הצבאי של המשטר, המסתמך על תנועה חופשית של בכירים לצורך ניהול המערכה".

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ולפגוע בכל אמצעי המשמש את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני", סיכמו בצבא.