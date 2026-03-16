זירת נפילה במרכז צילום: דוברות מד"א

הירי מאיראן נמשך: אזעקות הופעלו סמוך לשעה 10:05 הבוקר (שני) בעקבות ירי פצצת מצרר הירי מאיראן לעבר אזור המרכז. במספר זירות - בלוד, בראשון לציון ובשוהם דווח על נפילות ונזק שנגרם בעקבותיהן.

ממד"א נמסר כי בזירת הנפילה בראשון לציון אותרה אישה כבת 30 שנפגעה באורח קל. היא טופלה ופונתה לבית החולים אסף הרופא.

זירת נפילה בראשון לציון יוסי זליגר, TPS

חובש רפואת חירום שלדון לוין סיפר "הגענו לזירה עם הרס, עשן וזכוכיות. ערכנו סריקות מקיפות, כשבמהלכן איתרנו אישה ששהתה בתוך הממ"ד בעת פגיעת הטיל יחד עם כלבה. היא סבלה מחרדה ופציעות קלות בלבד. יש חשיבות עצומה בשהייה במרחב מוגן בהישמע אזעקה, ואני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם היא לא הייתה שוהה בממ"ד. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף".

המשטרה עדכנה כי "שוטרי מחוז מרכז, לוחמי מג"ב וחבלני המחוז מטפלים בזירות נפילת חלקי פריטי אמל"ח במרכז".

משירותי הכבאות נמסר "צוותי כיבוי וחילוץ מתחנות ראשון לציון ואיילון פעלו לפני זמן קצר במספר זירות נפילה בערים ראשון לציון ושוהם. לוחמי האש ביצעו סריקות יסודיות במבנים וסביבתם, ובסיומן נשלל חשש ללכודים".

חשש מאירוע חומרים מסוכנים בצפת צילום: דוברות כבאות והצלה

בהמשך נורה מטח לעבר ירושלים ואזור הצפון. שברי יירוט נפלו באזור העיר צפת וגרמו לנזק. בנוסף הועלה חשש לאירוע חומרים מסוכנים. תושבים בשני רחובות מרכזיים נקראו להסתגר בבתים ושירותי הכבאות וההצלה פעלו לטיפול באירוע.

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל