הרבנית יעל טבדי, רבנית קהילת "שטיבל יד בנימין" ברעננה, מתארחת באולפן ערוץ 7 ומספרת על פעילותה להנגשת התורה לחלקים בציבור שאינם תמיד מחוברים למסורת ובניית גשרים בין עולם המחשבה היהודי לבין חיי היומיום המורכבים של האישה המודרנית.

סיפורה של טבדי מתחיל במקום רחוק מאוד מהעולם הרבני. "גדלתי בבית דתי-לאומי די סטנדרטי", היא משחזרת. "לא היו לנו במשפחה רבנים או אנשים שלמדו בישיבות גבוהות. הערך המוביל שגדלתי עליו היה ערך של צבא וקרביות, וגם ככה אני דמיינתי את מי שעתיד להיות בעלי - איזה קצין בכיר".

אולם, ככל שהעמיקה בחיפושיה כנערה, הרגישה שמשהו חסר. "הייתה לי הרגשה שהנושא הנשי מתפספס, שמציבים לי ערכים מאוד גבריים שאליהם אני צריכה להגיע, שלנצח ימצבו אותי כסוג ב', לא משנה כמה אני אתאמץ. דווקא כשנחשפתי ללימוד עולם המחשבה היהודי, גיליתי עולם נשי שלם".

למרות הגילוי הרוחני, טבדי לא פנתה מיד למסלול התורני. היא נרשמה ללימודי פיזיקה באוניברסיטה מתוך רצון להיות אדם של עשייה ופרקטיקה. "רציתי משהו מאוד מעשי לבנות את העולם", היא מסבירה. אך המפגש עם בעלה לעתיד, תלמיד חכם שהתמסר כולו ללימוד, שינה את מסלול חייה. "זה פשוט 'בת קול'. משהו שלא יכולתי לוותר עליו. אמרתי: על האור הזה אני לא מוותרת בחיים שלי. אני לא יכולה לחיות בלי האור של התורה".

הבחירה להינשא בגיל צעיר לאדם שתורתו אומנותו דרשה ממנה מסירות נפש שאינה מובנת מאליה בימינו. היא קיבלה על עצמה את עול הבית באופן מלא - גידול הילדים, הניהול השוטף והיותה "שרת החוץ" של הבית, הכל כדי לאפשר לבעלה להגות בתורה יומם וליל. "השנים הראשונות מבחינתי היו שנים שהלכתי על עננים. הרגשתי שאם עם ישראל זכה למעמד הר סיני פעם אחת במדבר, אני זוכה למעמד הר סיני כל יום".

לאחר שנים של שליחות בתל ברוך צפון, שם התמקדה בחיבור חברתי בין משפחות, עברה טבדי לרעננה ושם גילתה צורך חדש: השלמה נשית לתורה הגברית הלמדנית. "האתגר הגדול הוא לקחת את האמת של התורה ולהכניס אותה לעולם הנפש. נשים מאוד מבקשות להרגיש את התורה, ולא רק ללמוד אותה באופן שכלי. זה הפתיע אותי, כי אני בן אדם מדויק באופי שלי וחשבתי שאעביר שיעורים מלומדים, אבל הרצון הוא: 'עזבי אותנו דפי מקורות, בואי תספרי לנו את תורת החיים הזו'".

גם בימי המלחמה הקשים, הרבנית טבדי מוצאת בתורה את ה"מיישר" של המחשבות. קהילתה, המורכבת ברובה מעולים חדשים מארה"ב, מתמודדת עם אתגר ההסברה והקשר עם התפוצות, אך גם עם סכנת ההתרגלות לשגרה. "האתגר הוא עד כמה אנחנו מחוברות לנס שקורה לנו. עד כמה אנחנו חיות את זה שהמטוסים שלנו מסתובבים בשמיים של ארץ זרה וחוזרים בשלום. לימוד התורה הוא מה שבונה את תפיסת העולם. אני נותנת לתורה לבחור איך אני מסתכלת על המציאות".

לפני כשנתיים הקימה טבדי ארגון המלמד תורה לנשים במעגלים, המשלב לימוד מקורות לצד כלים חווייתיים כמו דמיון מודרך ומדיטציה. "הרעיון הוא שאישה לא תבוא לשיחה שבה אני רק מדברת והיא שומעת, אלא שהיא תיפגש בעצמה עם מה שחכמים כתבו. המילים שלהם עוצמתיות יותר מכל הסבר שלי".