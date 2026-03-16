הוצאות האשראי זינקו באילת ב־88%

חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי חיוב ו-ATM, פרסמה את הפילוח הגיאוגרפי לנתוני ההוצאות של הציבור הישראלי בשבוע השני למבצע "שאגת הארי".

הנתונים מתייחסים לתקופה שבין ה-8 ל-14 במרץ 2026.

מהנתונים עולה כי בעיר אילת נרשם הזינוק החד ביותר בהוצאות בכרטיסי אשראי. בשבוע השני למבצע נרשמה בעיר עלייה של יותר מ-88% בהוצאות לעומת השבוע הראשון, כאשר סך ההוצאות הגיע ל-86.713 מיליון שקלים.

עליות משמעותיות נוספות נרשמו גם בערים מרכזיות נוספות. בבאר שבע עלו ההוצאות ב-70%, בירושלים ב-67% ובראשון לציון ב-62% לעומת השבוע הראשון של המבצע.

גם בעיר שדרות נרשמה עלייה ניכרת בהוצאות, בשיעור של 37% לעומת השבוע הראשון של "שאגת הארי". היקף ההוצאות בעיר נמוך רק ב-2% מהיקף ההוצאות שנרשם בשבוע שלפני תחילת המערכה, בין ה-22 ל-28 בפברואר.

לעומת זאת, בעיר תל אביב-יפו נרשם הגידול הקטן ביותר בהוצאות בשבוע השני למבצע, עם עלייה של 9% בלבד לעומת השבוע הראשון. בקריית שמונה נרשמה במהלך השבוע החולף התאוששות בהוצאות בכרטיסי חיוב בשיעור של 24%.