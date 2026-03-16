נתניהו מגיב לשמועות ברשת ללא קרדיט

הסרטון ששיתף ראש הממשלה בנימין נתניהו בצל השמועות שנפוצו על מצבו הרפואי זכה ליותר מ-60 מיליון צפיות רק ברשת X.

עם זאת מי שגנבה את ההצגה ברחבי העולם היא הבריסטה שעמדה מאחורי הדלפק בבית הקפה "סטף" בירושלים. גולשים רבים התרשמו ממנה והגיבו שהחיוך שלה מייצג את "הישראלי היפה" ותורם להסברה הישראלית.

בסרטון המדובר נראה ראש הממשלה בבית הקפה, בסטף שנמצא בהרי ירושלים, קונה קפה, וכשנאמר לו על ידי הצלם "אומרים ברשת שאתה בכלל מת", עונה ראש הממשלה: "אני מת. מת על קפה", "אני מת על קפה, אני מת על העם שלי, איך הם מתנהגים פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר האצבעות?", שאל נתניהו ועקץ את הגולשים שטענו למותו.

הסערה הגיעה כה רחוק, עד שהחשבון המיוחס למוסד, שהתערב וכתב: "עדיין חושבים שהסרטון של ביבי קפה היה מבוסס על בינה מלאכותית? בית הקפה בו צולם בנימין נתניהו שותה קפה, פרסם זה עתה תמונות וסרטונים מתוך המקום. נראה כי הפוסטים מאשרים את אכן היו שם נתניהו, מה שמעמיד בספק את הטענות הוויראליות בנוגע לבינה מלאכותית. לפעמים האינטרנט רץ מהר יותר מהעובדות".

איש הימין ברל'ה קרומבי הגיב לסערה ברשת וכתב: "היא מלמדת אותנו המון על העולם של הרשתות החברתיות, אבל מעל הכל איך תמונה אחת יכולה לשנות היום מציאות".

"המסר כאן הוא פשוט", מסביר קרומבי, "כשאנחנו שמחים ומאושרים ומחייכים בזמן מלחמה ומשדרים שאנחנו ממשיכים לחיות את החיים ואף אויב אכזר לא ינצח אותנו ולא יכבה לנו את השמחה - זה מסר כובש שעובר בפריים אחד וזה הניצחון הכי גדול שיכול להיות וכל העולם מתאהב בנו".

"אז אני לא יודע מי את הבחורה שעובדת בבית הקפה והפכה היום בזכות פריים אחד לסלב עולמי", הוא סיכם, "אבל החיוך שלך שכובש ברגעים אלה מיליוני אזרחים בעולם הוא השירות הטוב ביותר למדינת ישראל".