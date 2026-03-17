הפיתרון המושלם להכשרת כיריים אינדוקציה לפסח סיליפלוס

בכל מטבח חדש שנולד במדינת ישראל מותקנות כיריים אינדוקציה. הסיבות ברורות: הן מתקררות תוך שניות לאחר הסרת הסיר, מפחיתות כוויות, ומופעלות בלחיצה קלה על משטח מגע דיגיטלי.

אבל פעם אחת בשנה - בשבוע הפסח - מתגלה הצד המסובך שאף אחד לא מדבר עליו.

כיריים גז ניתן להכשיר בליבון. אינדוקציה - לא. כך נולדת הדילמה שמטרידה מאות אלפי בתים בישראל מדי שנה: מה עושים עם הכיריים היקרות?

הפתרון האידיאלי כבר פה, והוא הרבה יותר פשוט וזול ממה שתחשבו - ותגידו: איך לא חשבנו על זה קודם?

תתחילו לשנן את השם: סיליפלוס

משטח הסיליפלוס העשוי סיליקון מונח ישירות על הכיריים ובכך מפריד בין חמץ לכשר לפסח ובין בשר לחלב - ללא הרכבה מסובכת, ללא התקנה, וללא הזמנת טכנאי.

ועל הדרך? סירים שהונחו בצורה לא זהירה עלולים לשרוט את הכיריים ולהרוס את מראה המטבח כולו. סיליפלוס מונע את השריטות האלו בעצם ההפרדה בין הסיר למשטח - ויוצר סביבה נוחה לבישול ולניקוי.

אבל רגע - לא כל משטח נולד שווה

ישנן סכנות שגלומות במשטחים מהסוג הזה. משטח שמיוצר בצורה לקויה עשוי להיות דליק, או להפוך לנוזלי מהחום. לכן חשוב לרכוש רק מיצרן מוכר שקיבל את אישור מכון התקנים הישראלי.

סיליפלוס הוא היחיד בשוק שקיבל אישור זה - ומבטיח בטיחות ברמה הגבוהה ביותר, כשרות מהודרת, ושמירה על הכיריים שלכם לשנים.

אז רגע לפני פסח, כשאתם עמלים שבועות לנקות את הבית מכל פירור חמץ - הסירו מליבכם גם את הדאגה למשטח האינדוקציה.

