דו"ח מיוחד של המשל"ט הלאומי למאבק באנטישמיות במשרד התפוצות, חושף הבוקר (שני) את קיומו של ארגון מיליטנטי חדש בשם "חראכת אצחאב אל-ימין אל-אסלאמיה" (Ashab Al-Yamim). הארגון נטל אחריות לסדרת תקיפות מתואמות נגד מוסדות יהודיים באירופה בימים האחונים.

על פי הדו"ח, הארגון עומד מאחורי פיצוץ סמוך לבית כנסת בליאז' שבבלגיה, תקיפת אתר יהודי ביוון, הצתת בית כנסת ברוטרדם ופיצוץ מטען מחוץ לבית ספר יהודי באמסטרדם. למרות שרוב האירועים הסתיימו בנזק לרכוש בלבד, במשרד התפוצות מזהירים כי מדובר ב"לוחמה פסיכולוגית" מתואמת היטב.

ניתוח מודיעיני של הדו"ח מצביע על קשר הדוק בין הארגון החדש לרשתות טרור שיעיות המופעלות על ידי טהרן. השם "אצחאב אל-ימין" מזוהה עם מיליציות עיראקיות הפועלות תחת חסות איראנית. הערכת המומחים היא כי התקיפות באירופה מהוות "מסר נקמה" על חיסולו של מנהיג מיליציה עיראקית בסוף חודש פברואר האחרון.

שיטת הפעולה של הארגון מבוזרת ומתוחכמת: שימוש בתאים מקומיים או ב"מפגעים בודדים" שפועלים בהשראה מרחוק, מה שמאפשר למשטר האיראני לשמור על יכולת הכחשה. בהולנד כבר נעצרו ארבעה צעירים בחשד למעורבות בהצתות, מה שמאשש את החשד לשימוש בצעירים מקומיים ככלי שרת בידי רשתות הטרור הבינלאומיות.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, הגיב בחריפות לממצאים: "האירועים האחרונים אינם מקרים בודדים אלא חלק מדפוס מטריד. רשתות טרור המזוהות עם הציר האיראני מנסות להרחיב את זירת הפעולה שלהן אל תוך הערים והקהילות היהודיות באירופה. הקהילה הבינלאומית חייבת לפעול בנחישות נגד ייצוא הטרור הזה".