תיעוד: מרדף דרמטי אחרי אופנוען שהשתולל בירושלים צילום: דוברות המשטרה

פעילות אכיפה של סיירת האופנועים באגף התנועה של מחוז ירושלים הסתיימה אמש (ראשון) במעצר דרמטי באזור הגבעה הצרפתית.

שוטר רכוב הבחין ברוכב אופנוע המבצע עבירה חמורה של "הרמת גלגל" (ווילי) תוך כדי נסיעה, תוך שהוא מסכןאת שלומם של שאר הנהגים והולכי הרגל.

השוטר סימן לחשוד לעצור בצד, אך במקום להישמע להנחיות, החליט רוכב האופנוע לפתוח במנוסה פראית. במהלך הניסיון להימלט מהאופנוע המשטרתי, חצה החשוד מספר צמתים כשהוא מתעלם מהרמזורים האדומים ונוהג במהירות מופרזת.

מסע ההשתוללות הגיע לסיומו כאשר החשוד התנגש ברכב פרטי שנסע כחוק. מעוצמת המכה הוא איבד שליטה על האופנוע, נטש אותו במקום וניסה להימלט רגלית מהזירה. כוחות משטרה נוספים שהוזעקו למקום סגרו עליו במהירות והצליחו לעצור אותו.

החשוד, בן 20 ממזרח ירושלים, נפצע באורח קל-בינוני מהתאונה שגרם. הוא פונה על ידי צוותי רפואה לקבלת טיפול בבית החולים כשהוא תחת משמורת משטרתית. מיד עם שחרורו, הוא יועבר לחקירה.