הזירה הלבנונית לא נרגעת. צה"ל פותח במתקפה קרקעית, ועם אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני ביקשנו להבין לאן נעלמו הדיבורים על קריסתו והכרעתו הדרמטית של חיזבאללה בסבב הלחימה הקודם.

סיבוני משיב על שאלת הפתיחה בשאלה משלו, מתי בדיוק מישהו, ומי בדיוק, הבטיח שחיזבאללה מוכרע וקורס. לדבריו, מעולם לא ניתנה הבטחה או הצהרה שכזו. "אני לא מכיר הבטחה כזו, ועל תחושות אני לא אחראי", הוא אומר ומדגיש: "לי לא הייתה תחושה כזו וגם לא היו הבטחות שכאלה".

"הפסקנו את המערכה בעודה באיבה בגלל לחץ של ממשל ביידן שבשלהי הקדנציה שלו הטיל סנקציות על אספקת תחמושת ואמצעים נוספים ואיים לתמוך בהחלטות של מועצת הביטחון נגד ישראל. לכן המערכה ההיא נפסקה קודם זמנה. המערכה של השנה שעברה פגעה פגיעה משמעותית בחיזבאללה, אבל מכך שהיה הסכם שחיזבאללה לא יהיה עם נשקו בדרום לבנון אפשר להבין שעדיין יש להם נשק".

על השקט שנשמר בצפון במשך מספר חודשים, שקט שאולי הוא שהטמיע בנו את התחושה שהארגון מוכה וחבול, מסביר פרופ' סיבוני בבחירתו של הארגון עצמו להבליג ולא להגיב לתקיפות הישראליות, בעוד כעת ההחלטה שקיבל הארגון שונה. "עכשיו הוא בוחר להגיב ואנחנו רואים שהוא אמנם יכול להטריד ולשלוח טילים, אבל היכולות שנותרו לו הן צל לעומת היכולות שהיו לו, וכעת צריך להשלים את המלאכה".

עוד מציין סיבוני כי להערכתו למקבלי ההחלטות התאימה הפסקת האש שחדלה את המערכה הקודמת, מאחר והיה רצון וצורך להתארגן לקראת 'עם כלביא', "אבל אף אחד לא חשב שבזה תם גורלו של חיזבאללה בלבנון. אף אחד לא הבטיח דברים כאלה".

"עכשיו יש לנו הזדמנות להשלים את המערכה ולהגיע לשתי מטרות משנה. האחת היא שחיזבאללה איננו בדרום לבנון כשכל דרום לבנון מפונה וכל הגשרים שעל הליטני מושמדים, אולי למעט אחד לצורך בקרת תנועות, ומבודדים את דרום לבנון מצפונה כשכל השטח שעד הליטני וחלקים שמעבר לו בידיים שלנו ואין תושבים, אולי זולת נוצרים ודרוזים. כל השיעים יהיו מחוץ למרחב הזה, ואכן צה"ל הורה לפנות אותם".

מטרת המשנה השנייה אותה מציין סיבוני כוללת תקיפה של כל תחנות הדלק בכפרים השיעים ופעולות לשיתוק המרחב כך שהאוכלוסיה תתעודד "לעזוב את המרחב ולהשאיר אותו שממה. אנחנו צריכים להשתלט על המרחב הזה ולהציב גבול ביטחון בליטני ומדרום לו תהיה רצועת חיץ ביטחונית להגנת הישובים שלנו. צה"ל ישלוט במרחב הזה ללא שום כפרים שיעיים שאותם צריך להרוס".

בשלבי ההמשך, מבהיר סיבוני, נצטרך להמשיך ולהילחם מול מטרות חיזבאללה שיישארו בעומק לבנון, אם בבקאעה, בדאחיה ובמקומות אחרים, "להשמיד את היכולות ולהפוך את הארגון לצל שהוא עוד יותר צל מכפי שהוא. את זה נצטרך לעשות כי ממשלת לבנון וצבא לבנון לא יעשו עבורנו את העבודה".

בנית החיץ הביטחוני מדרום לליטני יבוצע אך ורק בידי חיילי צה"ל שיישארו שם, אומר סיבוני המציין כי "המרחב הזה לא כמו שהיה לפני המלחמה עם כוחות חיזבאללה ורדואן בכפרים כשהם עמוסים באמצעי לחימה. המרחב הזה כבר חטף פגיעה ראשונה שעכשיו צריך להשלים אותה. תהיה לחימה, אבל צה"ל יוכל להשלים את המלאכה באמצעות כוחות סדירים ואולי עוד קצת כוחות מילואים".