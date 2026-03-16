בחודש שעבר נחשפה בועדת הבריאות של הכנסת הרמה המדאיגה מאוד של תוצרת חקלאית מורעלת שמגיעה משטחי הרש"פ ונמכרת בשווקים ובמרכולים של כולנו.

בראיון לערוץ 7 מספרת מי שהובילה לחשיפת המידע, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, על השינויים שעליהם הוחלט עד כה על מנת לבלום את התופעה המסוכנת.

את הפרטים שנחשפו מסכמת חברת הכנסת סון הר מלך ומציינת כי ממידע שהגיע אליה דרך פורום 'לביא' עלה כי חומרי הדברה מרעילים אחוזים ניכרים מהפירות והירקות היוצאים משטחי הרש"פ. "הבנו שמתחת לרדאר יש מי שבמודע מרעיל את אזרחי ישראל". מהנתונים עלה כי מעל 45 אחוז מהתוצרת החקלאית הזו מורעלים בחומרים אסורים בשימוש, אומרת סון הר מלך ומפרטת כמה מהנתונים המטרידים והמסוכנים.

בדבריה מדגישה סון הר מלך כי עמדתה הבסיסית מתנגדת לכל ייבוא ושיתופי פעולה עם הרש"פ, "בעיניי זו ישות עוינת שבוודאי אנחנו לא צריכים לצרוך ממנה כלום, ובוודאי לא מזון", היא מדגישה וקובעת כי בעיניה מדובר בהרעלה מכוונת של הרש"פ את אזרחי ישראל, אירוע הנמשך מזה לא מעט שנים.

"התוצרת שהועברה לישראל מורעלת בצורה שיכולה להביא לתחלואה באוכלוסיה מוחלשת כמו זקנים, ילדים, נשים בהריון, אנשים חולים. אחד החומרים קוטל עשבים", אומרת סון הר מלך ומציינת כי "הנתונים הגיעו ממשרד הבריאות", ולמעשה המשרד ביקש ודרש להקפיא את העברת התוצרת החקלאית עד להשלמת הבדיקות, אך המתפ"ש הורה שלא להשהות את הסחורה, למרות הנתונים החומרים. למעשה, אומרת סון הר מלך, "הסחורה הייתה יוצאת לשווקים ורק אז היינו מקבלים את תוצאות הבדיקה".

סון הר מלך ממליצה לצפות בסרטון הדיון ולראות עד כמה מזעזעים הנתונים שנחשפו אודות האופן בו התנהלו הדברים. לטעמה התעקשות המתפ"ש שלא להשהות את הסחורה עד להשלמת הבדיקות נועדה לקנות שקט תעשייתי ברחוב הפלשתיני "בתמורה להרעלת אזרחי ישראל. אין דרך טובה לתאר את הדברים".

לעומת זאת, לאחר הישיבה המדוברת, "ראש המתפ"ש הזדעזע מהנתונים והורה שבאופן מיידי הסחורה תעבור דיגום של מאה אחוז. הוא לא מוכן לדיגום חלקי. לפני דיגום של מאה אחוז, הסחורה לא תצא החוצה", אומרת סון הר מלך השבה ומדגישה כי "כל מי שישב בועדה נדהם לראות שאחרי שמשרד הבריאות ומבקר המדינה מביאים נתונים, עולם כמנהגו נוהג ולא הייתה נכונות מצד המתפ"ש להביע עמדה על שינוי מיידי. דיברו על כך שהשינוי יהיה בעוד חצי שנה. שאלתי מה יקרה בחצי השנה הזו...".

להבנתה של סון הר מלך במשך כעשור ידעו לא מעט במערכות השונות על כך שסחורה מורעלת נכנסת לשווקים בישראל. בעיניה מדובר ברגע מכונן עבורה כפרלמנטארית הרואה בחשיפות ופעולות שכאלה את שליחותה בכנסת.