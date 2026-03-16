בעקבות שיגורים מאיראן נפלו בעיר צפת מספר רסיסים ושברי יירוט. שבר טיל שנפל באחת הזירות בעיר העלה חשד לאירוע חומרים מסוכנים.

תושבי רחוב הארי וקרית ברסלב התבקשו לא לצאת מהבתים ולסגור חלונות בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים.

צוותי ניטור ואנשי הכבאות וההצלה פעלו בזירה עד להסרת החשש. ​מפקד האירוע, רב-רשף רועי פיניש, אמר: "עם קבלת הדיווח הגענו לזירה וזיהינו שבר טיל גדול בשטח הפתוח. פעלנו בזהירות ובמקצועיות לביצוע ניטור סביבתי וסריקות כדי לוודא שאין סכנה לדליפת חומרים מסוכנים או פגיעה בנפש. לאחר שווידאנו כי הזירה נקייה מחומרים אלו, הכרזנו על שליטה באירוע".